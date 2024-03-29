Подивіться, як виглядав перший Volkswagen Golf, який випустили рівно 50 років тому (фото)

29 березня легендарна модель святкує день народження

Volkswagen Golf, один із найвідоміших і найбільш продаваних автомобілів усіх часів, цього року святкує своє 50-річчя. Перша модель Golf була представлена в 1974 році, замінивши легендарний Volkswagen Beetle як пропозицію компактних автомобілів компанії.

Прототипи Golf можна простежити з кінця 1960-х років, коли Porsche розробив EA 266, хетчбек із центральним розташуванням двигуна. Однак від цієї конструкції врешті-решт відмовилися через проблеми з розташуванням двигуна, через що дим потрапляв в кабіну. Про це пише Motor1.

Як виглядав Volkswagen Golf у 1974 році

Потім Volkswagen розробив EA 276, прототип з переднім двигуном і переднім приводом, який мав кращий вигляд, але у нього був застарілий двигун з повітряним охолодженням. Цей проєкт також було скасовано.

Справжнім попередником серійного Golf став EA 337, розроблений легендарним італійським дизайнером Джорджетто Джуджаро. Цей прототип мав більш традиційне розташування двигуна з переднім приводом і вплинув на остаточний дизайн Golf першого покоління, включаючи такі деталі, як фари та дверні ручки.

Джуджаро сказав, що Golf був "найважливішим автомобілем" у його кар’єрі, оскільки його успіх "відкрив для нього багато дверей". Сама назва "Гольф" походить від німецького слова "Гольфстрем", що означає океанську течію Гольфстрім.

З моменту появи в 1974 році Volkswagen Golf став одним із найбільш продаваних і найвідоміших автомобілів усіх часів, за останні 50 років було продано понад 37 мільйонів одиниць у всьому світі.

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