Правила использования докатки: сколько можно проехать на "запаске" и безопасно ли это

Следует знать эти нюансы, чтобы не попасть в ДТП

Автомобильная докатка – это запасное колесо, которое используется временно в случае повреждения одного из основных колес. Она обычно имеет меньший диаметр и ширину, чем основные колеса. Это делает ее более легкой и компактной, что облегчает хранение.

Но следует знать, что докатка не предназначена для длительного использования. Ее рекомендуется использовать не более 80-100 км, на скорости не более 100 км/ч.

На самом деле ее ресурс велик — от 2 до 5 тысяч километров. Но запасное колесо используется только для того, чтобы добраться до ближайшего шиномонтажа, где можно отремонтировать или заменить поврежденное колесо. Поэтому оно так и называется — чтобы докатиться до СТО.

Преимущества использования докатки

Докатка позволяет продолжить движение, даже если одно из колес повреждено.

Она может помочь вам избежать опасной ситуации, связанной с ездой на спущенном колесе.

Экономия на услугах эвакуатора.

Недостатки использования докатки

Докатка не может использоваться постоянно.

Характеристики езды и стойкость автомобиля значительно ниже, чем с обычными колесами.

Важно помнить

Соблюдайте правила эксплуатации докатки. Не превышайте рекомендованную скорость и пробег. Давление в докатке должно быть выше, чем в обычных колесах (зависит от производителя и указывается в инструкции).

В общем, это полезный инструмент, который может помочь вам в случае повреждения колеса. Однако важно использовать его правильно и не забывать об ограничениях.

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