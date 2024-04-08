Украинцы безумно скупают подержанные авто из-за границы: названы топ-10 моделей, которые брали больше всего

Наибольшая часть принадлежит бензиновым машинам

Украинский рынок подержанных автомобилей в марте 2024 года показал невероятный рост. Так, по итогам прошлого месяца в Украину было ввезено из-за границы 21 тысяча машин с пробегом.

Об этом сообщает "Укравтопром". Отмечается, что по сравнению с мартом 2023-го спрос в этом сегменте увеличился в полтора раза. Что касается двигателей, то наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 48%. Далее следуют: дизельные – 25%, электромобили – 16%, авто с ГБО – 6% и гибриды – 5%.

Топ-10 подержанных автомобилей, которые ввезли в Украину

Что касается лидера, то пальма первенства здесь принадлежит Volkswagen Golf. Эту модель приобрели в количестве 1146 единиц. Второе место принадлежит Renault Megane – 969 единиц. Замыкает тройку лидеров – Skoda Octavia (763 экземпляра).

Продолжает список самых популярных подержанных автомобилей, ввезенных в Украину в марте 2024-го, Volkswagen Passat. Его приобрели в количестве 653 единиц. Замыкает первую пятерку Nissan Leaf – 546.

Вторая пятерка выглядит так:

Volkswagen Tiguan — 544;

Nissan Rogue — 523;

Audi Q5 — 477;

Tesla Model 3 — 456;

Audi A4 — 401.

Отмечается, что средний возраст подержанных машин, перешедших в марте на украинские номера, составляет 9,4 года. Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тысяч легковых авто с пробегом, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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