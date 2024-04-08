В Украине после выходных существенно выросли средние цены на топливо

Больше всего прибавил в стоимости А-92

Украинские АЗС в понедельник, 8 апреля, скорректировали цены на бензин, дизель и автогаз. Так, их стоимость снова была пересмотрена в сторону удорожания.

Об этом сообщает Консалтинговая группа "А-95". Сразу отметим, что больше всего прибавил в цене бензин марки А-92. Единственным подешевевшим топливом является автогаз.

Как изменилась средняя цена на топливо в Украине

В частности, самый дорогой вид топлива – А-95+ – прибавил в цене 9 коп./литр. Теперь его средняя стоимость составляет 57,50 грн/литр. Обычный А-95 подорожал на 14 коп./литр – 54,15 грн/литр. А-92-й, в свою очередь, теперь стоит 51,30 грн/литр (+27 коп./литр). Что касается дизеля, то теперь его цена – 54,45 грн/литр (+12 коп./литр). Сжиженный газ, между тем, стоит 28,07 грн/литр. Он в стоимости подешевел на 4 коп./литр.

Что касается цены на топливо на АЗС, то дешевле всего стоит заправиться премиальным А-95 можно в сети ZOG (53 грн/литр). Далее следует "Авиас" (53,45 грн/литр). На 44 коп./литр подороже стоит заправиться в сети Luxwen (53,99 грн/литр). Впрочем, имейте в виду, что эти сети есть далеко не в каждом регионе страны.

Если учесть А-95, то здесь самая дешевая цена на "Авантаж 7" — 49,95 грн/литр. На 4 коп./литр дороже заправиться им на "Маркете" (49,99 грн/литр). 50,30 грн/литр стоит А-95 на "Факторе", 51 грн/литр — стоимость на ZOG.

А-92, в свою очередь, наиболее выросший в цене, дешевле всего стоит на "Маркет" (49,69 грн/литр). Далее следует ZOG — 50 грн/литр. По 50,40 грн/литр А-92 стоит на Marshal и RLS. 50,48 грн/литр стоит этот вид топлива в сети "Кворум".

Дизельное топливо, тем временем, дешевле всего стоит на "Факторе" (48 грн/литр). Далее следуют: 49,95 грн/литр — "Авантаж 7", 49,99 грн/литр — "Маркет" и "БРСМ-Нефть" — 50,85 грн/литр. Что касается сжиженного газа, то он дешевле всего стоит в сети Green Wave — 26,30 грн/литр. До 27 грн/литр им также можно заправиться на: Marshal – 26,62 грн/литр, Motto – 26,98 грн/литр, Ovis – 26,99 грн/литр, RLS – 26,70 грн/литр, Rodnik – 26 ,99 грн/литр, "Авантаж 7" — 26,45 грн/литр, "Катрал" — 26,97 грн/литр и "Кворум" — 26,98 грн/литр.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что бензин может подорожать из-за угрозы удара по Израилю со стороны Ирана. Ожидается, что он может произойти до конца этой недели. Если это произойдет, то в Украине и мире в целом подорожает бензин.