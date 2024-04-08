В Україні після вихідних істотно зросли середні ціни на пальне

Найбільше додав у вартості А-92

Українські АЗС у понеділок, 8 квітня, скорегували ціни на бензин, дизель та автогаз. Так, їхня вартість знову була переглянута в бік здорожчання.

Про це повідомляє Консалтингова група "А-95". Одразу зазначимо, що найбільше додав у ціні бензин марки А-92. Єдиним видом пального, який здешевшав, є автогаз.

Як змінилася середня ціна на пальне в Україні

Зокрема, найдорожчий вид пального — А-95+ — додав у ціні 9 коп./літр. Відтепер його середня вартість становить 57,50 грн/літр. Звичайний А-95 подорожчав на 14 коп./літр — 54,15 грн/літр. А-92-й, своєю чергою, тепер коштує 51,30 грн/літр (+27 коп./літр). Щодо дизеля, то тепер його ціна — 54,45 грн/літр (+12 коп./літр). Скраплений газ, тим часом, коштує 28,07 грн/літр. Він у вартості здешевшав на 4 коп./літр.

Щодо ціни на пальне на АЗС, то найдешевше коштує заправитися преміальним А-95 можна в мережі ZOG (53 грн/літр). Далі йде "Авіас" (53,45 грн/літр). На 44 коп./літр дорожче коштує заправитися в мережі Luxwen (53,99 грн/літр). Утім, майте на увазі, що ці мережі є далеко не в кожному регіоні країни.

Якщо брати до уваги А-95, то тут найдешевша ціна на "Авантаж 7" — 49,95 грн/літр. На 4 коп./літр дорожче ним заправитися на "Маркеті" (49,99 грн/літр). 50,30 грн/літр коштує А-95 на "Факторі", 51 грн/літр — вартість на ZOG.

А-92, своєю чергою, який найбільше зросло в ціні, дешевше всього коштує на "Маркет" (49,69 грн/літр). Далі йде ZOG — 50 грн/літр. По 50,40 грн/літр А-92 коштує на Marshal та RLS. 50,48 грн/літр коштує ций вид пального в мережі "Кворум".

Дизельне пальне, тим часом, найдешевше коштує на "Факторі" (48 грн/літр). Далі йдуть: 49,95 грн/літр — "Авантаж 7", 49,99 грн/літр — "Маркет" та "БРСМ-Нафта" — 50,85 грн/літр. Щодо скрапленого газу, то він найдешевше коштує в мережі Green Wave — 26,30 грн/літр. До 27 грн/літр ним також можна заправитися на: Marshal — 26,62 грн/літр, Motto — 26,98 грн/літр, Ovis — 26,99 грн/літр, RLS — 26,70 грн/літр, Rodnik — 26,99 грн/літр, "Авантаж 7" — 26,45 грн/літр, "Катрал" — 26,97 грн/літр та "Кворум" — 26,98 грн/літр.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що бензин може подорожчати через загрозу удару по Ізраїлю з боку Ірану. Очікується, що він може статися до кінця цього тижня. Якщо це станеться, то в Україні та у світі загалом подорожчає бензин.