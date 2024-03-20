Peugeot наконец-то выпустила электрический внедорожник: авто имеет 8-летнюю гарантию

Наконец-то мир увидит большую машину от бренда Peugeot

Peugeot e-5008 является новаторским дополнением к линейке электромобилей Peugeot, разработанным для изменения определения сегмента электрических SUV. Этот семиместный внедорожник построен на специализированной электрической платформе STLA Medium и предлагает разные варианты силовых агрегатов.

Базовая модель передает 210 лошадиных сил на передние колеса, в то время как у старшей версии мощность увеличивается до 230 лошадиных сил, а в топовой версии с двухмоторным полным приводом – до 320 лошадиных сил. Об этом сообщает Аrenaev.

А что в салоне

e-5008 оснащен такими инновационными функциями как Peugeot Panoramic i-Cockpit с 21-дюймовым информационно-развлекательным дисплеем, обогревом руля, опциями рекуперативного торможения и адаптированными положениями сидений для повышения комфорта и удобства.

Что касается емкости батареи, Peugeot не раскрыла конкретных деталей, но намекнула, что модель начального уровня может обладать аккумулятором емкостью 73 кВт-ч, тогда как полноприводные модели, вероятно, будут иметь большую батарею NMC емкостью около 98 кВт-ч. Такую емкость батареи обычно имеют электромобили с запасом хода от 400 км.

e-5008 может похвастаться возможностями быстрой зарядки, способной заряжать от 20 до 80% всего за 30 минут с помощью зарядного устройства постоянного тока на 160 кВт.

Функции безопасности также являются изюминкой этой модели. Производитель заявляет о 40 функциях помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль и систему поддержки полосы движения.

Программа Peugeot Allure Care предлагает гарантийное покрытие основных электрических и механических компонентов автомобиля в течение восьми лет или около 160 тысяч километров. Цены расскажут ориентировочно осенью, когда новинка поступит в автосалон.

Ранее "Телеграф" писал, что Audi выпустила новую версию своего популярного электрокроссовера. Он доступен в двух комплектациях: Q6 и SQ6, ориентированный на производительность.