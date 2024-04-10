У Києві хлопці ганяли верхом на "Жигулях": їх уже покарали

Хлопці вирішили розважитись

Днями у Києві хлопці ганяли на Жигулях. Причому сиділи зверху на ньому.

Про випадок повідомили у патрульній поліції Києва. Інспектори зупинили порушників.

Катались зверху на Жигулях: як покарали порушників

Патрульні поліцейські помітили транспортний засіб ВАЗ під час патрулювання ввечері, близько 21 години. Інспектори зупинили автівку і провели профілактичну бесіду. На водія склали адмінпротокол.

У патрульній поліції нагадують, що перевозити пасажирів поза кабіною авто заборонено. Згідно з пунктом Правил дорожнього руху 21.11 проїзд пасажирів поза кабіною автомобіля, у кузові автомобіля-самоскида, трактора, на вантажному причепі, у кузові вантажного мотоцикла заборонено. Це карається штрафом у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нещодавно один зі схожих випадків завершився трагедією. Як розповідав "Телеграф", у місті Рудки Львівської області чоловік у причепі перевозив дрова, а разом з ними — трьох юнаків. На повороті причіп перевернувся. Хлопці на швидкості випали на проїзну частину. Один з них загинув. Тому не нехтуйте правилами дорожнього руху, адже такі розваги можуть закінчитись бідою.