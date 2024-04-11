Украинцев прорвало на приобретение гибридных авто: какие новые и подержанные модели покупают больше всего

Спрос в этом сегменте вырос более чем на 50%

Украинский рынок гибридных автомобилей значительно расширился. Так, этот сегмент становится все более популярным, как среди новых моделей, так и среди подержанных.

Об этом сообщает "Укравтопром". Отмечается, что за январь, февраль и март было приобретено более 4,7 тысяч гибридных легковых авто. Этот показатель оказался на 59% выше аналогичного периода 2023-го.

Какие модели покупали больше всего

Что касается новых моделей, то лидером стал Toyota RAV4. Он был приобретен в количестве 480 единиц. На втором месте идет Toyota Camry — 221. Замыкает тройку лидеров Nissan Qashqai, приобретеннуый в количестве 164 экземпляров.

Подержанные автомобили этого сегмента также пользуются большой популярностью. Здесь первая позиция в активе Ford Fusion US (255). Далее следует Chevrolet Volt – 138. Третья ступенька у Toyota Prius – 136.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие большие внедорожники до 5 лет могут похвастаться надежностью. Так, в прошлом году средний балл для крупных внедорожников этого сегмента составлял 92,6%, а в этом году он несколько повысился – до 92,9%.