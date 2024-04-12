Це потрібно виправляти негайно: про що свідчить нерівномірне стирання протектора шин

Найчастіше це вказує на певні проблеми з авто

Шини стираються з різних причин, але основна причина — тертя і термічний знос, які виникають внаслідок тривалого використання та контакту з дорожнім покриттям. Втім, інколи буває, що вони зношуються неоднаково. Розбираємось, про що це свідчить і що потрібно виправляти негайно.

Шини можуть зноситися нерівномірно, залежно від умов використання, техніки водіння та стану автомобіля. Це може призводити до нерівномірного зношування протектора або навіть до пошкодження боків шини.

Типи зношення шин і на що вони вказують

Центральне зношення шин виникає, коли у них зависокий тиск. У такому разі міцність знижується на 10%. Потрібно збалансувати тиск у шинах і перевірити, чи розміри шин та дисків збігаються.

Надмірне стирання з країв означає, що у шинах навпаки тиск занизький. Це також призводить до надмірної витрати палива і збільшення гальмівного шляху.

Плямисте зношення виникає, коли водій надто захоплюється різким прискоренням чи гальмуванням, часто дрифтує. Також цю проблему спричиняє довгий простій авто та проблеми з підвіскою. У цьому разі потрібно невідкладно їхати на СТО.

Стирання зовні чи зсередини виникає, якщо процедура розвалу-сходження давно не проводилась або була проведена неправильно. У такому разі допоможе лише заміна шин і повторення процедури.

Стирання по діагоналі також може виникати через проблеми з розвалом-сходженням або надмірним навантаженням на авто. Втім, це частіше стається на передньопривідних авто і лише з задніми колесами. У такому випадку потрібно замінити шини і пройти техогляд.

Раніше "Телеграф" писав, чи треба мити шини перед сезонним зберіганням. Видалення бруду, пилу та інших забруднень може запобігти їхньому вицвітанню або пошкодженню під час тривалого перебування в гаражі.