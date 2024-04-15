Mercedes, Ford, Rolls-Royce: как выглядели первые авто в разных городах Украины на рубеже 19-20 веков

Владельцем первого авто стал журналист из Одессы

Активное развитие автомобилестроения в мире пришлось на 19 век. Уже в середине 1800-х на улицах разных европейских городов можно было увидеть паровые машины, а в конце века появились первые автомобили с двигателем внутреннего сгорания.

На территорию современной Украины также привозили такие автомобили. Первым из них был автомобиль Василия Навроцкого, редактора "Одесского листка". В Одессу его привезли в 1891 году. С тех пор в разных украинских городах богатые помещики и выдающиеся люди стали использовать такой транспорт. Рассказываем, какими были первые автомобили в разных городах Украины.

Киев

Первые автомобили на улицах столицы появились в 1897 году. Это Daimler Phoenix. Самоходный экипаж стоил 2500 рублей и вызвал значительный резонанс в Киеве, сообщает "Киев автомобильный".

Daimler Phoenix

Первый автомобиль в Киеве принадлежал барону Н.К фон Мекку. Он строил железную дорогу. Машина имела тип кузова фаэтон. Первое фото было сделано в Копылово (Бучанский район). Машину выпускала германская компания Daimler Motoren Geselschaft в течение 1897 – 1902 годов. Автомобиль имел переднее расположение двигателя и радиатор трубчатого типа. Его разработал сам Вильгельм Майбах, конструктор первого Mercedes.

Феникс имел двухцилиндровый мотор мощностью в 6 или 8 лошадиных сил. Через год в Украину привезли еще одно авто, однако его фото не сохранилось. В 1911 году в Киеве было уже несколько автомобилей.

А в начале 20 века уже существовали автосалоны. Один из них был на Николаевской (там, где сейчас кинотеатр "Украина"), где можно было купить Mercedes и Opel, а Peugeot продавали на Крещатике.

Луцк

Первый автомобиль, сфотографированный на улицах Луцка, датируется 1916 годом. Хотя сама машина могла появиться и раньше. На открытке зафиксирован первый автомобиль, скорее даже прототип.

Самые богатые лучане того времени могли позволить себе автомобиль. Произошло это во времена Первой мировой войны, пишет местное издание Луцк. Район. На них тоже приезжали немецкие офицеры. В 1920-х годах в Луцке было почти сотня авто. Были даже номерные знаки — W означало "Волынь".

Если в начале 20-х годов в Луцке было несколько Ford, Fiat, Chevrolet или Tatra, то в конце 20-х — более 20 марок.

Одним из необычных авто Луцка тех лет было бельгийское Minerva. Эти люксовые машины назывались "автомобилями для королей и королев" и производилось только в 1902-1938 годах.

Также в современном областном центре Волынской области в 1920-х были авто марки Buick. Их было всего 2 — на одном автомобиле ездил М. Старчевский, совладелец кирпичного завода "Лучанин".

Одесса

Как сообщает местное издание odesa.one, владельцем первого авто был Василий Навроцкий. Выглядело транспортное средство как большой велосипед с мотором в сочетании с двухместной каретой. Такой автомобиль страшно грохотал, распугивая людей и конные экипажи. Такой транспорт ездил со скоростью до 30 км/ч и имел мощность 3 лошадиные силы.

Чуть позже авто купили Федор Андриевский (он был купцом) и меценат Артур Анатра. Это были автомобили Mercedes-Benz.

В 1913 году в Одессе произошло первое ДТП. Тогда купец въехал в почтовый автомобиль. После этого сам и устроил драку. Его доставили в тогдашнюю полицию.

Львов

Согласно заявлениям историков, первые авто появились во Львове в 1897 году. Это был Benz-Victoria.

Приобрел его нефтяной магнат Казимеж Одживольский. Он был поляком из небогатой семьи, которому удалось уехать на заработки в Аргентину. Там он бурил, а потом приехал во Львов и решил развивать нефтяной бизнес в Галычыне. Он организовал компанию, развивавшую нефтяной бизнес в Бориславе. Тогда этот небольшой городок стал известен, ведь был третьим в мире после имперской России и США по добыче нефти. В те времена авто стоило как хорошая вилла, так что не удивительно, что первым владельцем авто на западе стал нефтяной магнат.

Rolls-Royce Silver Host также был одним из первых автомобилей во Львове. Этот снимок датируется 1905–1907 гг.

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