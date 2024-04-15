Mercedes, Ford, Rolls-Royce: як виглядали перші авто у різних містах України на межі 19-20 століть

Власником першого авто став журналіст з Одеси

Активний розвиток автомобілебудування у світі припав на 19 століття. Уже в середині 1800-х на вулицях різних європейських міст можна було побачити парові машини, а в кінці століття з’явились перші авто з двигуном внутрішнього згоряння.

На територію сучасної України також привозили такі авто. Першим із них був автомобіль Василя Навроцького, редактора "Одеського листка". В Одесу його привезли у 1891 році. З того часу в різних українських містах багаті поміщики та визначні люди почали користуватись таким транспортом. Розповідаємо, якими були перші авто у різних містах України.

Київ

Перші автомобілі на вулицях столиці з’явилися у 1897 році. Це Daimler Phoenix. Самохідний екіпаж коштував 2500 рублів і викликав значний резонанс у Києві, як повідомляє "Київ автомобільний".

Daimler Phoenix

Перше авто у Києві належало барону Н.К фон Мекку. Він будував залізницю. Машина мала тип кузова фаетон. Перше фото було зроблено у Копиловому (Бучанський район). Машину випускала німецька компанія Daimler Motoren Geselschaft протягом 1897 – 1902 років. Автомобіль мав переднє розташування двигуна і радіатор трубчастого типу. Його розробив сам Вільгельм Майбах, конструктор першого Mercedes.

Фенікс мав двоциліндровий мотор потужністю в 6 або 8 кінських сил. За рік в Україну привезли ще одне авто, проте його фото не збереглось. У 1911 році в Києві було уже кілька автомобілів.

А на початку 20 століття також існували автосалони. Один із них був на Миколаївській (там, де зараз кінотеатр "Україна), де можна було купити Mercedes та Opel. А Peugeot продавали на Хрещатику.

Луцьк

Перше авто, сфотографоване на вулицях Луцька, датується 1916 роком. Хоча сама машина могла з’явитись і раніше. На поштівці зафіксовано перший автомобіль, а скоріш навіть прототип.

Найбагатші лучани того часу могли дозволити собі авто. Сталось це у часи Першої світової, пише місцеве видання Луцьк. Район. На них також приїжджали німецькі офіцери. У 1920 роках у Луцьку було майже сотня авто. Були навіть номерні знаки — Wł означало "Волинь".

Якщо на початку 20-х років у Луцьку було лише кілька Ford, Fiat, Chevrolet чи Tatra, то у кінці 20-х — понад 20 марок.

Одним з незвичайних авто Луцька тих років було бельгійське Minerva. Ці люксові машини називались "автомобілями для королів та королев" і виготовлялось лише у 1902-1938 роках.

Також у сучасному обласному центрі Волинської області у 1920-х були авто марки Buick. Їх було всього 2 — на одній автівці їздив М. Старчевський, співвласник цегельні "Лучанин".

Одеса

Як повідомляє місцеве видання odesa.one, власником першого авто був Василь Навроцький. Виглядав транспортний засіб як великий велосипед з мотором у поєднанні з двомісною каретою. Таке авто страшно гуркотіло, розлякуючи людей та кінні екіпажі. Такий транспорт їздив зі швидкістю до 30 км/год і мав потужність 3 кінські сили.

Згодом авто купили Федір Андрієвський (він був купцем) та меценат Артур Анатра. Це були авто Mercedes-Benz.

У 1913 році в Одесі сталася перша ДТП. Тоді купець в'їхав у поштовий автомобіль. Після цього сам і вчинив бійку. Його доставили до тодішньої поліції.

Львів

Згідно із заявами істориків, перші авто з'явились у Львові у 1897 році. Це був Benz-Victoria.

Придбав його нафтовий магнат Казімеж Одживольський. Він був поляком з небагатої родини, якому пощастило поїхати на заробітки в Аргентину. Там він бурував, а згодом приїхав до Львова і вирішив розвивати нафтовий бізнес у Галичині. Він організував компанію, яка розвивала нафтовий бізнес у Бориславі. Тоді це невелике містечко стало відомим, адже було третім у світі після імперської Росії та США за видобутком нафти. Тоді авто коштувало як гарна вілла, то ж не дивно, що першим власником авто на заході став нафтовий магнат.

Rolls-Royce Silver Host також був одним із перших авто у Львові. Цей знімок датується 1905-1907 рр.

Раніше "Телеграф" також писав, як виглядали старі авто політиків та відомих людей 20 століття. Показуємо у кольорі вигляд машин, що належали Муссоліні, Мерилін Монро і Чарлі Чапліну.