Названы топ-3 моделей летних шин по цене до 10 тысяч гривен за комплект

Эти три модели шин очень популярны

Чтобы купить комплект летних шин на авто, украинскому водителю нужно потратить кругленькую сумму. Ведь если он хочет приобрести раскрученные и популярные шины, например Michelin, то комплект наименьшего размера будет стоить тысяч 15 гривен, не меньше.

Но что делать водителям, которые не готовы потратить из своего бюджета такую сумму? В таком случае следует обратить свое внимание на продукцию европейских брендов. В Украине популярны польские и словенские шины. За комплект таких нужно заплатить 8-10 тысяч гривен. Рассказываем о самых популярных из них.

Debica Passio 2

Шины Debica Passio 2 известны как надежные и экономичные варианты для автомобилей. Они производятся польской компанией Debica, принадлежащей группе Goodyear. Debica Passio 2 является одной из популярнейших моделей этой марки.

Debica Passio 2 обеспечивают хорошее сцепление с дорогой как на сухой, так и влажной поверхности. Их свойства обеспечивают безопасность при управлении в различных погодных условиях. Они помогают снизить уровень шума, создаваемого во время движения автомобиля.

Шины Debica Passio 2 обладают достаточно хорошей износостойкостью, что делает их экономически выгодным вариантом для многих водителей. Также автомобиль с этими шинами потребляет меньше топлива. А комплект таких шин размером 13 дюймов стоит около 8 тысяч гривен.

Goodyear Eagle Sport 2

Eagle Sport 2 разработана с учетом высоких требований к спортивному управлению. Они обеспечивают отличную маневренность и стабильность на дороге, мягкие и тихие.

Хотя Eagle Sport 2 носят спортивный характер, они также являются износостойкими и недорогими. Специальный состав резины позволяет снизить расход топлива. Кроме того, они обладают особым дизайном протектора, который не только выглядит стильно, но улучшает маневренность и управляемость. За комплект таких шин нужно заплатить около 10 тысяч гривен.

Kelly HP

Шины Kelly HP – это популярная модель, известная своей высокой производительностью и надежностью. Эти шины недороги и обычно используются для бюджетных автомобилей.

Владельцы таких шин отмечают, что у них хорошее сцепление с дорожным покрытием, и что они обеспечивают стабильность на дороге даже в разных погодных условиях. Кроме того, шины Kelly HP имеют длительный срок службы и отличную стойкость к износу. А еще – они мягкие и не шумят при езде. За 1 колесо Kelly HP нужно заплатить около 1800-2000 грн, то есть за комплект выходит не более 8000 грн.

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