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Названы топ-3 моделей летних шин по цене до 10 тысяч гривен за комплект

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Эти три модели шин очень популярны

Чтобы купить комплект летних шин на авто, украинскому водителю нужно потратить кругленькую сумму. Ведь если он хочет приобрести раскрученные и популярные шины, например Michelin, то комплект наименьшего размера будет стоить тысяч 15 гривен, не меньше.

Но что делать водителям, которые не готовы потратить из своего бюджета такую сумму? В таком случае следует обратить свое внимание на продукцию европейских брендов. В Украине популярны польские и словенские шины. За комплект таких нужно заплатить 8-10 тысяч гривен. Рассказываем о самых популярных из них.

Debica Passio 2

Шины Debica Passio 2 известны как надежные и экономичные варианты для автомобилей. Они производятся польской компанией Debica, принадлежащей группе Goodyear. Debica Passio 2 является одной из популярнейших моделей этой марки.

Debica Passio 2 обеспечивают хорошее сцепление с дорогой как на сухой, так и влажной поверхности. Их свойства обеспечивают безопасность при управлении в различных погодных условиях. Они помогают снизить уровень шума, создаваемого во время движения автомобиля.

Шины Debica Passio 2 обладают достаточно хорошей износостойкостью, что делает их экономически выгодным вариантом для многих водителей. Также автомобиль с этими шинами потребляет меньше топлива. А комплект таких шин размером 13 дюймов стоит около 8 тысяч гривен.

Goodyear Eagle Sport 2

Eagle Sport 2 разработана с учетом высоких требований к спортивному управлению. Они обеспечивают отличную маневренность и стабильность на дороге, мягкие и тихие.

Хотя Eagle Sport 2 носят спортивный характер, они также являются износостойкими и недорогими. Специальный состав резины позволяет снизить расход топлива. Кроме того, они обладают особым дизайном протектора, который не только выглядит стильно, но улучшает маневренность и управляемость. За комплект таких шин нужно заплатить около 10 тысяч гривен.

Kelly HP

Шины Kelly HP – это популярная модель, известная своей высокой производительностью и надежностью. Эти шины недороги и обычно используются для бюджетных автомобилей.

Владельцы таких шин отмечают, что у них хорошее сцепление с дорожным покрытием, и что они обеспечивают стабильность на дороге даже в разных погодных условиях. Кроме того, шины Kelly HP имеют длительный срок службы и отличную стойкость к износу. А еще – они мягкие и не шумят при езде. За 1 колесо Kelly HP нужно заплатить около 1800-2000 грн, то есть за комплект выходит не более 8000 грн.

Ранее Телеграф писал, почему не на все авто можно устанавливать низкопрофильные шины. За эту красоту можно дорого поплатиться.

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