Названо топ-3 моделей літніх шин за ціною до 10 тисяч гривень за комплект

Ці три моделі шин є дуже популярними

Щоб купити комплект літніх шин на авто, українському водію необхідно витратити кругленьку суму. Адже якщо він хоче придбати розкручені та популярні шини, наприклад, Michelin, то комплект найменшого розміру коштуватиме тисяч 15 гривень, не менше.

Але що ж робити водіям, які не готові витратити зі свого бюджету таку суму? У такому разі варто звернути свою увагу на продукцію європейських брендів. В Україні популярними є польські та словенські шини. За комплект таких треба заплатити 8-10 тисяч гривень. Розповідаємо про найпопулярніші з них.

Debica Passio 2

Шини Debica Passio 2 відомі як надійні та економічні варіанти для автомобілів. Вони виробляються польською компанією Debica, яка належить до групи Goodyear. Debica Passio 2 є однією з найпопулярніших моделей цієї марки.

Debica Passio 2 забезпечують гарне зчеплення з дорогою як на сухій, так і на вологій поверхні. Їхні властивості гарантують безпеку під час керування в різних погодних умовах. Вони допомагають зменшити рівень шуму, що створюється під час руху автомобіля.

Шини Debica Passio 2 володіють досить хорошою зносостійкістю, що робить їх економічно вигідним варіантом для багатьох водіїв. Також авто з цими шинами споживає менше палива. А комплект таких шин розміром в 13 дюймів коштує близько 8 тисяч гривень.

Goodyear Eagle Sport 2

Eagle Sport 2 розроблені з урахуванням високих вимог до спортивного керування. Вони забезпечують відмінну маневровість і стабільність на дорозі, є м’якими та тихими.

Хоча Eagle Sport 2 мають спортивний характер, вони також є зносостійкими та недорогими. Спеціальний склад гуми дозволяє знизити витрати на паливо. Крім того, вони мають особливий дизайн протектора, який не лише виглядає стильно, але покращує маневровість та керованість. За комплект таких шин потрібно заплатити близько 10 тисяч гривень.

Kelly HP

Шини Kelly HP — це популярна модель, яка відома своєю високою продуктивністю та надійністю. Ці шини недорогі і зазвичай використовуються для бюджетних автомобілів.

Власники таких шин зазначають, що вони мають добре зчеплення з дорожнім покриттям і забезпечують стабільність на дорозі навіть у різних погодних умовах. Крім того, шини Kelly HP мають довгий термін служби і відмінну стійкість до зношування. А ще — вони м’які і не шумлять при їзді. За 1 колесо Kelly HP треба заплатити близько 1800-2000 грн, тобто за комплект виходить не більше, як 8000 грн.

Раніше "Телеграф" писав, чому не на всі авто можна встановлювати низькопрофільні шини. За цю красу можна дорого поплатитись.