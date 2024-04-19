Старый Volvo превратили в авто для Барби: машину заметили в Киеве (видео)

Оригинальное авто заметили на Дарнице

Как много интересных и оригинальных автомобилей можно встретить на разных улицах городов и населенных пунктов нашей страны! Это и роскошные суперкары, и тюнингованные "Горбатые Запорожцы", и многое другое.

В частности, недавно в Украине был замечен необычный Volvo, перекрашенный в розовый цвет. Необычный автомобиль, как для Барби, сфотографировали в Киеве, на Дарнице. Соответствующее видео распространяется местными телеграмм-каналами.

Согласно базе номеров, это Volvo 760 1985 года выпуска. Несмотря на свой приличный возраст, автомобиль выглядит прекрасно — ни намека на ржавчину, он блестящий. Привлекают также оригинальные диски и шторки на заднем и боковом стекле.

Volvo 760 1985 года выпуска: технические характеристики авто

Volvo 760 1985 года

У Volvo 760 1985 года установлен 2.4-литровый L6 SOHC 12-клапанный дизельный двигатель. Этот двигатель разработан для того, чтобы обеспечить оптимальную комбинацию мощности и эффективности.

Относительно мощности этот автомобиль имеет 112 лошадиных сил. Volvo 760 в 1985 году имел просторный салон с пятью сидячими местами. Автомобиль изготовлен в Швеции, в городе Гетеборг.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве был замечен легендарный "Горбатый Запорожец". Его отреставрировали и тюнинговали.