Можете попасть на серьезные деньги: почему не стоит заправлять кондиционер в автомобиле самостоятельно

Водителям на заметку

Водители часто ищут возможности сэкономить деньги на обслуживании своего автомобиля, и заправка кондиционера — не исключение. Однако самостоятельная заправка этого важного элемента может привести к серьезным проблемам.

Касаются они именно неисправности автомобилей и ущерба на его ремонт. От этого зависит не только эффективность кондиционера, но и его долговечность.

Почему не стоит заправлять кондиционер в авто без опыта?

Начнём со стоимости компонентов. Приобретение всех необходимых заправочных материалов может обойтись дорого, ведь нужен не только фреон, но и специальное оборудование. Кроме того, существует риск приобретения некачественного фреона.

Добавьте к этому проблему точности измерения количества хладагента. Вы можете заплатить за одно количество хладагента, а получить совсем другое. Проверить это невозможно без необходимого оборудования.

Ошибочная доза может привести к утечке фреона и убыткам на ремонт. Также самостоятельно выявить причину утечки или недостатков кондиционера может быть трудно без специального оборудования и опыта. Кроме того, при самостоятельной заправке вы не имеете гарантии качества проделанной работы.

На первый взгляд, самостоятельная заправка кондиционера может показаться экономичным вариантом, на самом деле она может привести к серьезным затратам на предстоящий ремонт и иногда даже опасна для вашего автомобиля.

Ранее Телеграф рассказывал, сколько стоит заправка кондиционера автомобиля в Украине. В эту стоимость входит баллон нового фреона, замена флуоресцентного масла.