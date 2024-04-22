Можете попасти на серйозні гроші: чому не варто заправляти кондиціонер в авто самостійно

Водіям на замітку

Водії часто шукають можливості зекономити гроші на обслуговуванні свого автомобіля, і заправка кондиціонера не є винятком. Проте самостійна заправка цього важливого елемента може призвести до серйозних проблем/

Стосуються вони саме несправності автомобілів і збитків на його ремонт. Від цього може залежати не лише ефективність кондиціонера, але й його довговічність.

Чому не варто заправляти кондиціонер в авто самостійно без досвіду

Почнемо з вартості компонентів. Придбання всіх необхідних матеріалів для заправки може обійтися дорого, адже потрібен не лише фреон, але й спеціальне обладнання. Крім того, існує ризик придбання неякісного фреону.

Додайте до цього проблему точності вимірювання кількості холодоагенту. Ви можете заплатити за одну кількість холодоагенту, а отримати зовсім іншу. Перевірити це, на жаль, неможливо без потрібного обладнання.

Помилкова доза може призвести до витоку фреону і збитків на ремонт. Також самостійно виявити причину витоку чи недоліків у роботі кондиціонера може бути важко без спеціального обладнання та досвіду. Крім того, при самостійній заправці ви не маєте гарантії якості виконаної роботи.

На перший погляд, самостійна заправка кондиціонера може здатися економним варіантом, насправді вона може призвести до серйозних витрат на майбутній ремонт та інколи навіть небезпечна для вашого автомобіля.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштує заправка кондиціонера автомобіля в Україні. У цю вартість входить балон нового фреону, заміна флуоресцентної оливи.