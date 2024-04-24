Небольшие, но надежные и удобные: названы топ-5 компактных хэтчбеков 2024 года

Несмотря на свои маленькие размеры, они удобны в повседневной эксплуатации

Хотя мощные кроссоверы и большие внедорожники сейчас на пике популярности, небольшие хэтчбеки в супермини классе остаются самыми продаваемыми авто в Европе. В последние годы появилось немало этих авто, хотя в рейтинге представлены модели предыдущих лет выпуска.

К примеру, узнаваемый для многих Renault Clio стал победителем рейтинга лучших супермини 2024 года. Рейтинг составили специалисты по изданию autocar.co.uk.

Топ-10 компактных хэтчбеков 2024 года: список

На первом месте рейтинга расположился Renault Clio. Специалисты утверждают, что автомобиль реально экономит горючее, интерьер выглядит стильным и комфортным. Среди недостатков – задние сиденья, которые не очень удобны для пассажиров в дальних поездках.

Второе место получил Seat Ibiza – один из первых небольших хэтчбеков Volkswagen Group на базе MQB. Автомобиль хорошо оборудован, им удобно управлять, а соотношение цены и качества просто на высоте. И это все вместе с современным дизайном позволяет автомобилю занять второе место в рейтинге.

Третье место получила Skoda Fabia. Она уже не так дешева, как когда-то, но и значительно лучшее оборудование. Салон имеет аргономичный дизайн, автомобиль оснащен простыми двигателями, которые легко обслуживать и ремонтировать. Автомобиль лучше всего подходит как практичный вариант для города, но если вы цените такие технологии, как функции безопасности, системы помощи водителя и сенсорный экран, будьте готовы доплатить.

Остальные 7 победителей рейтинга выглядят так:

Volkswagen Polo;

Hyundai i20;

Dacia Sandero;

Toyota Yaris;

Peugeot 208;

Audi A1;

Mini Electric.

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