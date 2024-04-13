Названы самые экономичные автомобили с 1,0-литровым двигателем: топ-10 моделей

Большинство из них оснащены турбонаддувом, поэтому достаточно резкие

Автомобили с объемом двигателя в 1,0 литра уже считаются достаточно экономичными. Впрочем, существует перечень моделей, лучших в этом сегменте.

Так, британский портал WhatCar составил рейтинг топ-10 экономичных автомобилей с 1,0-литровым двигателем. Традиционно такие двигатели были уделом недорогих малолитражек, но сегодня их можно встретить в ряде небольших внедорожников и даже в некоторых семейных автомобилях. Хотя вы вряд ли будете поражены их мощностью, эти двигатели обычно оснащены турбонаддувом, поэтому большинство из них обеспечивают удивительно оживленное ускорение. Более того, это одни из самых доступных автомобилей – особенно если вам не нравится гибрид или электромобиль.

Топ-10 экономичных авто с 1,0-литровым двигателем

Отметим, что в этом случае речь идет о MPG (Miles Per Gallon). То есть то, сколько миль (км) машина может проехать на одном галлоне горючего. Что касается британцев, то у них один галлон равен 4,54 литра.

Открывает рейтинг KIA Picanto. Официальный MPG этой модели составляет 58,9 мили (94,7 км). Реальный MPG, в свою очередь, в среднем 51,7 мили (83,2 км). Город – 42 мили (67,5 км). Автострада – 48 миль (77,2 км). Сельская местность – 64,9 мили (104,4 км).

Как и его предшественник, нынешний Kia Picanto – удивительно экономный автомобиль. А с учетом того, что такие модели, как Citroën C1 и VW Up, больше не продаются, он относится ко все более редкой породе небольших автомобилей, ориентированных на город.

KIA Picanto

Далее следует Volkswagen Polo. Официальный MPG этой модели составляет 49,6 мили (79,8 км). Реальный MPG, в свою очередь, в среднем 51,8 мили (83,3 км). Город – 43,8 мили (70,4 км). Автострада – 46,6 мили (74,9 км). Сельская местность – 66,5 мили (107 км).

Volkswagen Polo – универсал, он чувствует себя как дома в городе, так и на автостраде, особенно если оснащен бодрым бензиновым 1,0-литровым двигателем мощностью 94 л.с. Другими словами, он имеет приличную динамику, причем не в ущерб экономии топлива.

Volkswagen Polo

Восьмое место в активе Toyota Aygo X. Официальный MPG этой модели составляет 58,9 мили (94,7 км). Реальный MPG, в свою очередь, в среднем 52,2 мили (84 км). Город – 42,6 мили (68,5 км). Автострада – 48 миль (77,2 км). Сельская местность – 66,7 мили (107,3 км).

Несмотря на то, что этот городской автомобиль имеет стиль строгого внедорожника, Toyota Aygo X гораздо лучше подходит для города. Его 71-сильный 1,0-литровый трехцилиндровый двигатель не является последним словом в мощности – например, разгон 0-100 км/ч занимает неторопливые 14,9 секунды – но он эффективен, будь то в городе или автостраде.

Toyota Aygo

На седьмой позиции расположился Seat Leon. Официальный MPG этой модели составляет 64,2 мили (103,3 км). Реальный MPG, в свою очередь, в среднем 53,1 мили (85,4 км). Город – 42,9 мили (69 км). Автострада – 48,6 миль (78,2 км). Сельская местность – 68,9 мили (110,8 км).

Эта версия семейного автомобиля Seat Leon предыдущего поколения выглядит очень выгодной покупкой. На рынке подержанных автомобилей их очень много. Кроме того, как показывают результаты реальных тестов, 1,0-литровый бензиновый двигатель должен стоить не слишком дорого. Помогает и то, что Leon очень хорошо управляемый, с хорошо взвешенным рулевым управлением и комфортной ездой, а внутри него достаточно места для вашей семьи и всего багажа.

Seat Leon

Шестую строчку занимает KIA Picanto. Благодаря аккуратной управляемости, большому (по стандартам класса) багажнику и отличной информационно-развлекательной системе в верхних комплектациях, Kia Picanto зарекомендовал себя как хорошо исполненный городской автомобиль. Этот двигатель является наименее мощным предложением для Picanto, но если вы не планируете много ездить по автомагистралям, он хорошо выполняет свою работу. Стоит отметить, что протестированная модель уже снята с производства, поэтому ее можно купить только подержанную. Хорошая новость состоит в том, что нынешний Picanto остается очень экономичным выбором.

KIA Picanto

Открывает первую пятерку Seat Ibiza. Официальный MPG этой модели составляет 55,4 мили (89,1 км). Реальный MPG, в свою очередь, в среднем 54 мили (86,9 км). Город – 45,1 мили (72,5 км). Автострада – 48,8 миль (78,5 км). Сельская местность – 69,4 мили (111,6 км).

Среди небольших автомобилей Seat Ibiza является одним из самых лучших. Ездить на нем комфортно, отчасти благодаря мощным, но экономичным двигателям, а еще он обманчиво просторен. На момент написания этой статьи Ibiza все еще продается как новый автомобиль, хотя это также самый лучший подержанный автомобиль, который вы можете купить.

Четвертое место занимает Suzuki Baleno. Официальный MPG этой модели составляет 46,8 мили (75,3 км). Реальный MPG, в свою очередь, в среднем 55,2 мили (88,8 км). Город – 46,6 мили (74,9 км). Автострада – 49,9 мили (80,3 км). Сельская местность – 70,4 мили (113,2 км).

Baleno — второй автомобиль Suzuki, который попал в эту топ-10, доказывающую, что японский бренд хорошо разбирается в создании автомобилей с небольшими, эффективными двигателями. Вы больше не можете купить Baleno новым, но их следует поискать на рынке подержанных автомобилей. За эти деньги вы получите автомобиль с большим пробегом, но хорошая новость состоит в том, что Suzuki, как правило, имеет хорошие показатели надежности. Хотя 1,0-литровый бензиновый двигатель, которым оснащается большинство моделей Baleno, имеет всего 109 л.с., он чувствуется более резвым, чем показывают его характеристики.

Suzuki Baleno

"Бронза" досталась Skoda Citigo. Официальный MPG этой модели составляет 54,8 мили (88,1 км). Реальный MPG, в свою очередь, в среднем 55,2 мили (88,8 км). Город – 45,9 мили (73,8 км). Автострада – 50 миль (80,4 км). Сельская местность – 70,6 мили (113,6 км).

Хотя механически Skoda Citigo очень похожа на Volkswagen Up, она стоит чуть дешевле, чем новая. Вы больше не можете приобрести новый Citigo, но он еще более доступен, если покупать его с пробегом, и является фантастическим универсалом. Он мощный, комфортный и приятный в управлении – и большинство версий поставляются полезными наборами.

Skoda Citigo

Вторая позиция – в активе Volkswagen UP. Официальный MPG 50.7(81,5 км). Реальный MPG в среднем 56.0 (90,1 км). Город — 44.3 (71,2 км). Автострада — 51.9 (83,5 км). Сельская территория — 72.2 (116,1 км).

Каждая версия крошечного Volkswagen Up эффективна, но именно эта 59-сильная версия возглавляет таблицу со средним показателем реального потребления горючего 56,0 л/100 км. Эта модель с естественным впрыском (без турбонаддува), возможно, и не имеет большой мощности, но в городе она ведет себя адекватно – к тому же стоит отметить, что ее мощность была увеличена до 64 л.с. с момента фиксации показателей экономичности. Добавьте к этому все другие сильные стороны Up – в частности, продуманный интерьер и удовольствие от вождения – и этот небольшой автомобиль оказывается очень компетентным и простым в использовании.

Вот мы и достались лидера, которым стал Suzuki Celerio. Официальный MPG этой модели составляет 65,7 мили (105,7 км). Реальный MPG, в свою очередь, в среднем 57,8 мили (93 км). Город – 47 мили (75,6 км). Автострада – 53,3 мили (85,7 км). Сельская местность – 73,5 мили (118,2 км).

Celerio – это небольшой хэтчбек, созданный для жизни в городе – и именно там он чувствует себя как дома. Хотя его трехцилиндровый бензиновый двигатель не вызовет у вас восторга, он достаточно быстр для большинства ситуаций и, как показывают результаты тестов, не должен стоить много. Хотя Celerio больше не продается как новый автомобиль, подержанные экземпляры достаточно доступны. Мы рекомендуем обратить внимание на модель SZ4, являющуюся топовым вариантом. Она обойдется вам немного дороже, но в ее комплектацию входят полезные электростеклоподъемники, передние противотуманные фары и зеркала заднего вида с электрорегулировкой.

Suzuki Celerio

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