Невеликі, але надійні і зручні: названо топ-5 компактних хетчбеків 2024 року

Попри свої маленькі розміри, вони зручні у щоденній експлуатації

Хоча потужні кросовери та великі позашляховики зараз на піку популярності, невеликі хетчбеки у класі суперміні залишаються найпродаванішими авто в Європі. В останні роки з’явилось чимало цих авто, хоча у рейтингу представлені і моделі попередніх років випуску.

Наприклад, впізнаваний для багатьох Renault Clio став переможцем рейтингу найкращих суперміні 2024 року. Рейтинг склали фахівці з видання autocar.co.uk.

Топ-10 компактних хетчбеків 2024 року: перелік

На першому місці рейтингу розташувався Renault Clio. Фахівці стверджують, що автомобіль реально економить пальне, інтер’єр виглядає стильним і є комфортним. Серед недоліків — задні сидіння, які є не дуже зручними для пасажирів у дальніх поїздках.

Друге місце отримав Seat Ibiza — один із перших невеликих хетчбеків Volkswagen Group на базі MQB. Автомобіль добре обладнано, ним зручно керувати, а співвідношення ціни та якості просто на висоті. І це все разом з сучасним дизайном дозволяє автомобілю посісти другу сходинку у рейтингу.

Третє місце отримала Skoda Fabia. Вона уже не така дешева, як колись, але і значно краще обладнання. Салон має аргономічний дизайн, автомобіль оснащений простими двигунами, які легко обслуговувати та ремонтувати. Авто найкраще підходить як практичний варіант для міста, але якщо ви цінуєте такі технології, як функції безпеки, системи допомоги водію та сенсорний екран, будьте готові доплатити.

Решта 7 переможців рейтингу виглядають так:

Volkswagen Polo;

Hyundai i20;

Dacia Sandero;

Toyota Yaris;

Peugeot 208;

Audi A1;

Mini Electric.

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