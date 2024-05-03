В Киеве разбили авто, водитель которого лез поперед батьки в пекло (видео)

Хотел перехитрить всех, но в итоге перехитрил только себя

Недавно Киев стал свидетелем ужасной аварии, которая в очередной раз подчеркнула опасность легкомысленного отношения к правилам дорожного движения. Водитель одного из автомобилей, стремясь объехать пробку на перекрестке, выехал на встречную полосу.

Этот необдуманный маневр привел к лобовому столкновению с другим двигавшимся по своей полосе авто. Соответствующее видео опубликовали на фейсбук-странице " Автомобильный Киев".

Водитель-нарушитель получил жестокий урок, четко демонстрирующий, что дорога не прощает ошибок. Многие водители, попадая в пробки, пытаются "придумать" альтернативные маршруты, пренебрегая правилами. Потому так точно не надо делать. Эти минуты ожидания существенно не сломают планы, а только могут привести к беде.

Как же обезопасить себя на дороге?

Соблюдайте правила дорожного движения. Это самое главное условие безопасности на дороге.

Будьте внимательны и сосредоточены. За рулем важно не отвлекаться на посторонние дела.

Будьте вежливы и уважайте других участников дорожного движения. Агрессия и нетерпение только увеличивают риск ДТП. Планируйте свой маршрут заранее. Это поможет вам избежать пробок и необходимости "выкручиваться" на ходу. Не рискуйте. Если вы не уверены в чем-нибудь, лучше остановиться и переждать.

Ранее "Телеграф" также публиковал видео аварии из-за обычного нарушения ПДД, которое происходит ежедневно. В результате столкновения авто опрокинуло на крышу.