В Украине снизились цены на 3 вида горючего: кому из водителей повезло

Хорошая новость, но не для всех

Цены на горючее в Украине остаются нестабильными. Если в течение прошлых 2 недель на стелах АЗС мы наблюдали только рост, то в поливной понедельник для украинских водителей пришли хорошие новости — цены на некоторые виды горючего несколько снизились.

По данным сайта Минфин, по состоянию на 6 мая текущего года, цены на некоторые виды горючего претерпели определенное снижение. И это, безусловно, важная новость для тех, у кого есть автотранспортное средство и кто зависит от горючего для своих повседневных нужд.

Сколько стоит бензин, дизель и автогаз в Украине.

В частности, средние цены на бензин А-95 премиум, дизельное топливо и автомобильный газ несколько уменьшились. Конечно, незначительные изменения в ценах могут не повлиять на существенные финансовые затраты, но это выгодно для тех, кто использует автотранспорт для работы.

Бензин А-95 премиум продается в среднем по 59,11 грн за литр. Если выбрать бензин А-95, цена составляет 55,70 грн/литр, а за бензин А-92 нужно отдать 51,84 грн/литр. Для водителей, которые пользуются дизельным топливом, цены в среднем составляют 53,87 грн за литр. И, наконец, для поклонников автогаза, его стоимость составляет около 27,43 грн за литр.

Ранее "Телеграф" писал, что некоторые шины могут сэкономить даже до 20% горючего. Они имеют меньшее сопротивление качению.