"Для чего вам рот?" Под Киевом водитель-неадекватка повредила другой автомобиль и нахамила владельцу (видео)

На вопрос "Для чего вам рот" водитель ответила ну очень оригинально

В Украине полно неадекватных и неадекватных на дорогах. И, если некоторых из них удается перевоспитать, хоть иногда и жесткими методами, то до других, кажется, ничего не дойдет.

Один из таких случаев произошел на Киевщине. Соответствующую видеозапись выложили в сообществе "Автомобильный Киев".

В чем суть конфликта

Конфликт, как рассказывает мужчина на видео, начался с того, что женщина на кроссовере Volkswagen, открывая дверь, ударила его автомобиль. Судя по разговору, повреждения машины не существенны. Однако конфликт возник не из-за этого, а из-за того, что женщина вела себя агрессивно и высокомерно. На видео видно, что она ему хамит, потом обвиняет во всем ветер, а впоследствии вообще переходит на ненормативную лексику и предлагает водителю другому авто поцарапать ключами ее машину в ответ.

Проблема в том, что водитель, поцарапав авто, не извинилась за свою неосторожность, а, словно ничего не произошло, перепарковалась и пошла себе по делам. Водитель пострадавшего авто спросил, для чего ей нужен рот, намекая, что она должна что-то сказать после того, как повредила дверцу. Что она ему ответила, смотрите в видео.

Ранее "Телеграф" писал, что в Тернополе пьяная мажорка на Лексусе совершила ДТП возле одного управления полиции, а впоследствии перепарковала свой автомобиль возле другого. Там ее и поймали.