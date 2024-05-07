В Украине был замечен очень редкий мотоцикл Tornado Sachs, которому уже 65 лет (фото)

Это самая настоящая капсула времени

В Украине был замечен действительно редкий экземпляр мотоцикла Tornado Sachs 502 1960 года выпуска. Несмотря на то, что ему уже около 65 лет, некоторые элементы выглядят почти как новые.

Соответствующие фото опубликовал в Facebook известный ценитель капсул времени Roma Urraco. Автоблогер сообщает, что это один такой мопед в Украине.

Что известно о мотоцикле Tornado Sachs 502

Tornado Sachs 502, выпущенный в 1960 году, является одним из представителей мотоциклов того времени, известный своей надежностью и простотой в эксплуатации. Tornado – это бренд, который был популярен в 1950-х и 1960-х годах, особенно в Европе.

Sachs 502 использовал двигатель немецкого производства, также известный своей надежностью. Этот двигатель имел объем около 50 кубических сантиметров и был достаточно мощным для своего времени, что позволяло мотоциклу добиваться неплохих скоростей для своего класса.

Дизайн Tornado Sachs 502 был типичным для мотоциклов того периода: у него была классическая конструкция с двумя колесами, рамой и сиденьем для одного пассажира. Этот мотоцикл часто использовался для ежедневных поездок в городе, а также для отдыха за пределами города. Сейчас модель вызывает восхищение среди коллекционеров и энтузиастов винтажных мотоциклов, которые ценят ее историческую ценность и стиль.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одной капсуле времени в Украине. Это Lexus 2007 года выпуска перламутрового цвета.