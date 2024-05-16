Схоже на збочення: навіщо радянські водії надягали на фаркоп гумову іграшку

Цей простий аксесуар став невід’ємною частиною автомобільної культури

У радянській автомобільній культурі існувало безліч традицій, що здаються нам сьогодні дивними. Однією з них можна вважати надягання гумових іграшок на фаркопи машин.

Фаркоп це пристрій, завдяки якому причіп чіплявся до авто. Зчіпну кулю для цього пристрою часто робили із звичайної сталі, яка просто іржавіла.

Навіщо водії в СРСР одягали на фаркоп гумову іграшку

Цей кумедний звичай зовні виглядав безглуздо, але насправді мав свої причини та смисли. Оскільки фаркоп постійно знаходився назовні, наражаючись на зовнішні впливи — бруд, дощ, сніг та інше, іграшка берегла від забруднень його поверхню.

Крім того, щоб зменшити зношування зчіпної кулі, автолюбителі застосовували солідол або графітне мастило. Тому іграшку також використовували, щоб уникнути забруднення одягу під час роботи навколо автомобіля.

Ну і нарешті, іграшка на зчіпній кулю фаркопа запобігала потенційним травматичним ситуаціям. Простіше кажучи, берегла незграбних пішоходів від забиття і синців.

Але давайте також не забувати, що гумові іграшки на фаркопах не лише служили практичній меті, а й додавали нотку індивідуальності транспортного засобу. Особливо популярним було натягування невеликої іграшки повністю або тільки її голови. Щоправда, в останньому випадку це часто виглядало моторошно.

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