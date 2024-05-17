Бить стекла не стоит: как открыть машину, если в брелоке села батарейка

Если в автомобильном ключе или брелоке села батарейка, есть несколько способов открыть машину

Оказаться в ситуации, когда батарейка в автомобильном ключе или брелоке села, может каждый. В таких случаях важно знать, как открыть машину без особого ущерба.

Самое простое и очевидное – у вас должен быть запасной ключ от автомобиля и запасной брелок. Но если их не оказалось под рукой, есть способы попасть в салон, не разбивая стекла и не выламывая двери.

Механический ключ

Многие современные ключи-брелоки имеют встроенный механический ключ. Этот ключ обычно спрятан внутри брелока и может быть извлечен нажатием специальной кнопки или переключателем. Найдите кнопку или переключатель на брелоке, который позволяет извлечь механический ключ. Вставьте ключ в замочную скважину двери водителя и поверните его, чтобы открыть дверь. Замок обычно скрыт под декоративной накладкой дверной ручки.

Смартфон

Для этого вам нужно установить приложение от производителя вашего авто. Зарегистрируйтесь или войдите в свою учетную запись, связав её с вашим автомобилем. Вам может понадобиться ввести VIN-код. Следуйте инструкциям в приложении для настройки дистанционного управления. После настройки вы сможете разблокировать двери через приложение, но для работы этой функции требуется активное подключение к интернету на вашем смартфоне и стабильная связь между вашим автомобилем и сервером производителя.

Услуги по вскрытию замков

Если вы решите прибегнуть к помощи профессионала, будьте готовы предоставить ему документы на автомобиль. Компетентный мастер никогда не приступит к вскрытию автомобиля, не удостоверившись в том, что вы его законный владелец.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, лучше всегда иметь запасную батарейку для брелока и регулярно проверять уровень заряда. Это избавит вас от ненужного стресса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если вы захлопнули ключи внутри авто. Для начала убедитесь, что все двери действительно закрыты.