Бити шибки не варто: як відкрити машину, якщо в брелоку сіла батарейка

Якщо в автомобільному ключі чи брелоку сіла батарейка, є кілька способів відкрити машину

Опинитися в ситуації, коли батарейка в автомобільному ключі чи брелоці сіла, може кожен. У таких випадках важливо знати, як відкрити машину без особливої шкоди.

Найпростіше й очевидне – у вас має бути запасний ключ від автомобіля та запасний брелок. Але якщо їх не було під рукою, є способи потрапити в салон, не розбиваючи шибки та не виламуючи двері.

Механічний ключ

Багато сучасних ключів-брелоків мають вбудований механічний ключ. Цей ключ зазвичай захований усередині брелока і може бути витягнутий натисканням спеціальної кнопки або перемикачем. Знайдіть кнопку або перемикач на брелоку, який дозволяє витягти механічний ключ. Вставте ключ у замкову щілину дверей водія і поверніть його, щоб відчинити двері. Замок зазвичай прихований під декоративною накладкою ручки дверей.

Смартфон

Для цього вам потрібно встановити програму від виробника вашого авто. Зареєструйтесь або увійдіть до свого облікового запису, зв’язавши його з вашим автомобілем. Вам може знадобитися введення VIN-кода. Дотримуйтесь інструкцій у програмі для налаштування дистанційного керування. Після налаштування ви зможете розблокувати двері через програму, але для роботи цієї функції потрібне активне підключення до інтернету на вашому смартфоні та стабільний зв’язок між вашим автомобілем та сервером виробника.

Послуги з відкриття замків

Якщо ви вирішите вдатися до допомоги професіонала, будьте готові надати йому документи на автомобіль. Компетентний майстер ніколи не візьметься відкривати авто, не впевнившись у тому, що ви його законний власник.

Щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому, краще завжди мати запасну батарейку для брелока та регулярно перевіряти рівень заряду. Це позбавить вас непотрібного стресу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо ви зачинили ключі всередині авто. Для початку переконайтеся, що всі двері справді замкнені.