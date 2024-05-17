Не только когда стерся протектор: через сколько лет эксплуатации нужно менять комплект шин

Есть ли у автомобильных шин срок годности?

Своевременная замена шин – важный аспект безопасной эксплуатации автомобиля. Стирание резины со временем может привести к потере ее сцепляющих свойств, что затрудняет контроль над транспортным средством и увеличивает риск несчастных случаев.

Однако определить точную продолжительность жизни комплекта шин может быть сложной задачей, поскольку она зависит от нескольких факторов. Прежде всего, следует учитывать рекомендации производителей автомобилей по срокам замены шин для конкретной модели.

Когда следует менять шины

Обычно специалисты рекомендуют замену шин каждые 5-7 лет вне зависимости от того, сколько они были в эксплуатации. Это связано с тем, что со временем резина теряет свою эластичность и становится более уязвимой к износу, что может повысить риск аварии.

Кроме того, необходимо регулярно проверять состояние шин, измерять глубину протектора, наличие повреждений или износа. Если шина имеет необычный вид или заметны некоторые проблемы, ее следует заменить немедленно.

Что об этом говорит закон

Стандарты сроков эксплуатации шин для транспортных средств регулируются Приказом Министерства инфраструктуры Украины № 549. В частности, там указано, что если производитель резины или транспортного средства не указывает допустимый срок эксплуатации от даты производства, то он составляет не более 7 лет для легковых автомобилей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, может ли резина стареть и как определить ее состояние. А также что нужно делать, чтобы продлить жизнь шинам.