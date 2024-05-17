Не лише коли стерся протектор: через скільки років експлуатації треба міняти комплект шин

Чи є в автомобільних шин термін придатності?

Своєчасна заміна шин – важливий аспект безпечної експлуатації автомобіля. Стирання гуми з часом може призвести до втрати її властивостей зчеплення з дорогою, що ускладнює контроль над транспортним засобом та збільшує ризик нещасних випадків.

Однак, визначити точну тривалість життя комплекту шин може бути складною задачею, оскільки вона залежить від декількох факторів. Перш за все, слід враховувати рекомендації виробників автомобілів щодо термінів заміни шин для конкретної моделі.

Коли варто змінювати шини

Зазвичай фахівці рекомендують заміну шин кожні 5-7 років незалежно від того, скільки вони були в експлуатації. Це пов'язано з тим, що з часом гума втрачає свою еластичність і стає більш вразливою до зносу, що може підвищити ризик аварії.

Крім того, необхідно регулярно перевіряти стан шин, вимірювати глибину протектора, наявність пошкоджень чи зносу. Якщо шина має незвичайний вигляд або помітні певні проблеми, її слід замінити негайно.

Що про це каже закон

Стандарти щодо термінів експлуатації шин для транспортних засобів регулюються Наказом Міністерства інфраструктури України № 549. Зокрема там вказано що коли виробник гуми або транспортного засобу не зазначає допустимий термін експлуатації від дати виробництва, то він становить не більше 7 років для легкових автомобілів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи може гума старіти і як визначити її стан. А також що потрібно робити, аби подовжити життя шинам.