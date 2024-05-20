Пригодятся каждому водителю: топ-5 крутых вещей из Aliexpress

Речь идет не только о подставках для телефона, но и о более интересных товарах.

На маркетпрейсах можно найти много интересного. В том числе для автомобилистов.

Сегодня "Телеграф" решил рассказать, какие интересные вещи продаются на прилавках этого онлайн-магазина. Все они необычны и понравятся каждому водителю.

Пленка от воды и влаги на боковых зеркалах

Автомобилисты привыкли пользоваться специальными спреями, которые помогают каплям дождя на стекле скатываться вниз, а также делают так, чтобы боковые зеркала не запотевали. Однако работают эти средства до первой же автомойки. Гораздо долговечнее будет автомобильная водонепроницаемая пленка. Наклейте ее и забудьте о капельках влаги на боковом стекле.

Средство для восстановления кожаных сидений в авто

Если сиденья из искусственной или натуральной кожи в салоне потерлись со временем, воспользуйтесь этим средством для восстановления цвета. Главное – подобрать правильный оттенок.

Щеточка для вентиляционных отверстий

В отверстиях от кондиционера часто собирается пыль и разные ворсинки. А чистить внутри очень тяжело. Поэтому находчивые китайцы придумали эту волшебную щеточку, которая поможет справиться с грязью. Кстати, существует несколько видов этих щеток. Они помогут не только в автомобиле, а при мытье других труднодоступных мест, например, вентиляционных решеток в доме или жалюзи.

Флюид для полировки фар

Автомобилисты знают, сколько стоит полировка фар в Украине. Конечно, чтобы сэкономить, пользуются разными домашними методами, но они не всегда дают желаемый результат. В таком случае на помощь придет дешевое, но эффективное средство для полировки фар.

Чехол для ремня безопасности

Постоянно натирает ремень безопасности? Заботитесь о том, что он может быстро пачкаться, накапливая пот и бактерии? Тогда вам поможет такой чехол, который легко снимать и стирать.

Ранее "Телеграф" писал о топ-10 лучших подарках для автомобилиста. Понравятся каждому.