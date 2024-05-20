Пригодятся каждому водителю: топ-5 крутых вещей из Aliexpress
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Речь идет не только о подставках для телефона, но и о более интересных товарах.
На маркетпрейсах можно найти много интересного. В том числе для автомобилистов.
Сегодня "Телеграф" решил рассказать, какие интересные вещи продаются на прилавках этого онлайн-магазина. Все они необычны и понравятся каждому водителю.
Пленка от воды и влаги на боковых зеркалах
Автомобилисты привыкли пользоваться специальными спреями, которые помогают каплям дождя на стекле скатываться вниз, а также делают так, чтобы боковые зеркала не запотевали. Однако работают эти средства до первой же автомойки. Гораздо долговечнее будет автомобильная водонепроницаемая пленка. Наклейте ее и забудьте о капельках влаги на боковом стекле.
Средство для восстановления кожаных сидений в авто
Если сиденья из искусственной или натуральной кожи в салоне потерлись со временем, воспользуйтесь этим средством для восстановления цвета. Главное – подобрать правильный оттенок.
Щеточка для вентиляционных отверстий
В отверстиях от кондиционера часто собирается пыль и разные ворсинки. А чистить внутри очень тяжело. Поэтому находчивые китайцы придумали эту волшебную щеточку, которая поможет справиться с грязью. Кстати, существует несколько видов этих щеток. Они помогут не только в автомобиле, а при мытье других труднодоступных мест, например, вентиляционных решеток в доме или жалюзи.
Флюид для полировки фар
Автомобилисты знают, сколько стоит полировка фар в Украине. Конечно, чтобы сэкономить, пользуются разными домашними методами, но они не всегда дают желаемый результат. В таком случае на помощь придет дешевое, но эффективное средство для полировки фар.
Чехол для ремня безопасности
Постоянно натирает ремень безопасности? Заботитесь о том, что он может быстро пачкаться, накапливая пот и бактерии? Тогда вам поможет такой чехол, который легко снимать и стирать.
Ранее "Телеграф" писал о топ-10 лучших подарках для автомобилиста. Понравятся каждому.