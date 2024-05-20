Знадобляться кожному водію: топ-5 крутих речей з Aliexpress

Йдеться не лише про підставки для телефону, а значно цікавіші товари

На маркетпрейсах можна знайти багато цікавого. У тому числі для автомобілістів.

Сьогодні "Телеграф" вирішив розповісти, які цікаві речі продаються на прилавках цього онлайн-магазина. Усі вони незвичайні і сподобаються кожному водію.

Плівка від води та вологи на бокових дзеркалах

Автомобілісти звикли користуватись спеціальними спреями, які допомагають краплинкам дощу на склі скочуватись вниз, а також роблять так, аби бокові дзеркала не запотівали. Проте працюють ці засоби до першої ж автомийки. Значно довговічнішою буде автомобільна водонепроникна плівка. Наклейте її і забудьте про крапельки вологи на боковому склі.

Засіб для відновлення шкіряних сидінь в авто

Якщо сидіння зі штучної або натуральної шкіри в салоні з часом потерлись, скористайтесь цим засобом для відновлення кольору. Головне — підібрати правильний відтінок.

Щіточка для вентиляційних отворів

В отворах від кондиціонера часто збирається пил і різні ворсинки. А чистити всередині надзвичайно важко. Тому винахідливі китайці придумали цю чарівну щіточку, яка допоможе впоратись із брудом. До речі, існує кілька видів цих щіточок. Вони допоможуть не лише в авто, а при митті інших важкодоступних місць, наприклад, вентиляційних решіток в домі або жалюзі.

Флюїд для полірування фар

Автомобілісти знають, скільки коштує полірування фар в Україні. Звісно, щоб зекономити, користуються різними домашніми методами, але вони не завжди дають бажаний результат. У такому випадку на допомогу прийде дешевий, але ефективний засіб для полірування фар.

Чохол для ременя безпеки

Постійно натирає ремінь безпеки? Турбуєтесь про те, що він може швидко бруднитись, накопичуючи піт та бактерії? Тоді вам допоможе такий чохол, який легко знімати та прати.

Раніше "Телеграф" писав про топ-10 найкращих подарунків для автомобіліста. Сподобаються кожному.