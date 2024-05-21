Плюс одна фобия: из-за турбулентности в самолете из Лондона в Сингапур погиб человек, еще 30 ранены

Летальные случаи во время турбулентности очень редки.

В результате сильной турбулентности, возникшей в самолете Boeing 777-300ER во время рейса из Великобритании в Сингапур, ранены и погибли люди. Самолет вынужденно совершил посадку в Таиланде.

О чрезвычайной ситуации сообщили в Singapore Airlines. В компании заявили, что на борту Boeing 777-300ER есть погибшие и раненые. Представители авиалиний говорят, что работают с властями Таиланда, чтобы оказать необходимую медицинскую помощь, пишет Time.com.

Согласно данным, на борту широкофюзеляжного самолета находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа. Воздушное судно следовало из Хитроу в Сингапур, но совершило экстренную посадку в аэропорту Суварнабхуми из-за турбулентности. На фото, опубликованных в Сети, видно, что по полу салона самолета разбросана еда и другие предметы.

По данным FlightRadar24, этот самолет вылетел в понедельник в 22:38 местным временем. Ему 16 лет, он является одним из 23 экземпляров этой модели в авиапарке Singapore Air. В Boeing пока не прокомментировали этот инцидент.

Что такое турбулентность

Турбулентность — это неравномерное движение воздушных масс, которое влечет за собой внезапные изменения скорости и направления полета самолета. Она может возникать по разным причинам. В частности, сильные ветры, бури и грозы, горы и другие крупные рельефные формы, изменения температуры или в зоне интенсивного авиационного движения.

Часто ли случаются летальные случаи из-за турбулентности?

Летальные случаи из-за турбулентности очень редки. Современные самолеты разработаны таким образом, чтобы выдерживать значительные нагрузки, вызванные турбулентностью. Авиакомпании и экипажи хорошо обучены во избежание зон с сильной турбулентностью благодаря использованию метеорологических радаров и другой техники. Однако могут быть травмы пассажиров и экипажа, если они не пристегнуты ремнями безопасности во время турбулентности.

В целом авиация является одним из самых безопасных видов транспорта, и турбулентность редко приводит к серьезным инцидентам. Наибольшая опасность заключается в возможных травмах от неожиданных движений самолета, но угроза для жизни минимальна при соблюдении мер безопасности.

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