Плюс одна фобія: через турбулентність у літаку із Лондона до Сінгапуру загинула людина, ще 30 поранено

Летальні випадки під час турбулентності — дуже рідкісні.

У результаті сильної турбулентності, яка виникла у літаку Boeing 777-300ER під час рейсу із Великобританії до Сінгапуру, поранені та загинули люди. Літак вимушено здійснив посадку в Таїланді.

Про надзвичайну ситуацію повідомили у Singapore Airlines. У компанії заявили, що на борту Boeing 777-300ER є загиблі і поранені. Представники авіаліній кажуть, що працюють з владою Таїланду, щоб надати необхідну медичну допомогу, пише Time.com.

Згідно з даними, на борту широкофюзеляжного літака було 211 пасажирів та 18 членів екіпажу. Повітряне судно прямувало з Хітроу до Сінгапуру, але здійснило екстрену посадку в аеропорту Суварнабхумі через турбулентність. На фото, які були опубліковані в Мережі, видно, що по підлозі салону літака розкидана їжа та інші предмети.

За даними FlightRadar24, цей літак вилетів у понеділок о 22:38 за місцевим часом. Літаку 16 років, і він є одним із 23 екземплярів цієї моделі в авіапарку Singapore Air. У Boeing поки що не прокоментували цей інцидент.

Що таке турбулентність

Турбулентність — це нерівномірний рух повітряних мас, який спричиняє раптові зміни швидкості та напрямку польоту літака. Вона може виникати через різні причини. Зокрема, сильні вітри, бурі та грози, гори та інші великі рельєфні форми, зміни температури, або в зоні інтенсивного авіаційного руху.

Чи часто трапляються летальні випадки через турбулентність?

Летальні випадки через турбулентність дуже рідкісні. Сучасні літаки розроблені таким чином, щоб витримувати значні навантаження, спричинені турбулентністю. Авіакомпанії та екіпажі добре навчені для уникнення зон з сильною турбулентністю завдяки використанню метеорологічних радарів та іншої техніки. Однак можуть траплятися травми пасажирів і екіпажу, якщо вони не пристебнуті ременями безпеки під час турбулентності.

Загалом, авіація є одним з найбезпечніших видів транспорту, і турбулентність рідко призводить до серйозних інцидентів. Найбільша небезпека полягає в можливих травмах від несподіваних рухів літака, але загроза для життя мінімальна за умови дотримання заходів безпеки.

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