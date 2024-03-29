Один из самых дешевых электрокаров мира получил скидку в 1650 долларов: запас хода составляет 300 км

Этот электрокар довольно популярен — за 2023 год продали 140 тысяч единиц

Changan Lumin – это микроэлектрокар (EV), изготовленный в Китае, который является одним из самых дешевых автомобилей в мире. Он является отличным представителем сегмента микро-EV в Китае, который сейчас активно развивается.

Выпуском этого электрокара занимается известная в Китае компания Changan. Lumin имеет характерный дизайн с более округлым видом, похожим на японские автомобили Kei. Об этом пишет издание Сarnewschina.

Changan Lumin: технические характеристики

Changan Lumin имеет 4 разные модификации, отличающиеся емкостью аккумулятора и запасом хода. Базовая модель Sweet имеет запас хода 155 км и батарею емкостью 12,92 кВт*ч, а топовая модель Honey получила запас хода 301 км и аккумулятор емкостью 28,08 кВт*ч. Все модели имеют максимальную скорость 101 км/ч, причем самая быстрая модель (Fragrant) разгоняется от 0 до 50 км/ч за 6,1 секунды.

Цены на Lumin начинаются от 37 900 юаней (около 5250 долларов США) после скидок, причем самая большая скидка в 12 000 юаней (около 1650 долларов США) распространяется на базовую модель "Sweet". Более дорогие модели со более быстрой зарядкой получают меньшие скидки. Все модели кроме базовой "Sweet" также поставляются с бесплатным зарядным устройством.

С точки зрения функций, Lumin имеет удивительно высокотехнологичный интерьер как для бюджетного электромобиля. В частности, салон оборудован 7-дюймовой цифровой приборной панелью и 10,25-дюймовой информационно-развлекательной системой. Она также имеет цветные акценты в интерьере и голосовой помощник. Lumin была относительно успешной моделью для Changan: в 2023 году было продано 140800 единиц, 77% из которых купили женщины.

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