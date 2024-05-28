Часто создают аварийные ситуации: многие водители до сих пор не знают, кто имеет приоритет на круговых перекрестках

Чтобы определить, кому уступать дорогу, нужно детально проанализировать ситуацию, учитывая правила дорожного движения.

Круговые перекрестки, или кольцевые развязки, очень популярны на дорогах многих стран. Они улучшают дорожную систему, заменяя собой путепроводы. Однако чтобы в полной мере воспользоваться этими преимуществами, водителям необходимо знать основные правила движения на таких перекрестках.

В телеграмм-канале "Кормчий" приводят задачу из тестов ПДД, которая поможет понять принцип движения на таких перекрестках. Это касается понимания приоритетов при въезде на кольцевой перекресток, правильный выбор полосы движения, использование сигналов поворота для предупреждения других участников дорожного движения.

Рассмотрим задачу, в которой водитель желтого автомобиля является основным фигурантом. Он находится на круговом перекрестке. Слева от него находится красный автомобиль, водитель которого планирует съехать с перекрестка на ближайший съезд. Справа от желтого автомобиля находится зеленый автомобиль, водитель которого намерен заехать на перекресток. Чтобы правильно определить, кому желтый автомобиль должен уступить дорогу, необходимо подробно рассмотреть ситуацию.

Разбор задачи

Сначала следует обратить внимание на дорожный знак перед зеленым автомобилем. Это знак 4.10 "Круговое движение". Он указывает, что мы имеем дело с перекрестком с круговым движением.

Согласно пункту 16.12 Правил дорожного движения: "На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение. Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение обозначены дорожным знаком 4.10, предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу".

Анализ ситуации

Согласно этому пункту, водитель желтого автомобиля имеет преимущество над зеленым автомобилем, поскольку уже находится на кольце. Теперь рассмотрим ситуацию с красным автомобилем. Он находится в левой полосе и для того, чтобы съехать с перекрестка, ему сперва необходимо перестроиться в правую полосу, по которой едет желтый автомобиль. В таком случае обращаемся к пункту 10.3 Правил дорожного движения, где указано: "В случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Следовательно, согласно этому правилу, водитель красного автомобиля должен уступить дорогу желтому автомобилю, который двигается по правой полосе. Таким образом, водитель желтого автомобиля имеет преимущество перед красным. В итоге, желтый автомобиль имеет преимущество как перед зелёным, так и красный автомобилями.

Ранее "Телеграф" объяснял, как правильно двигаться на нерегулируемом перекрестке. Даже водители с многолетним опытом теряются в таких ситуациях.