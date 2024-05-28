Часто створюють аварійні ситуації: багато водіїв досі не знають, хто має пріорітет на кругових поворотах

Щоб визначити, кому поступатися дорогою, потрібно детально проаналізувати ситуацію, зважаючи на правила дорожнього руху

Кругові перехрестя, або кільцеві розв'язки, дуже популярні на дорогах багатьох країн. Вони поліпшують транспортну розв'язку, замінюючи собою шляхопроводи. Однак, щоб повною мірою скористатися цими перевагами, водіям необхідно знати основні правила руху на таких перехрестях.

В телеграм-каналі "Керманич" наводять задачу із тестів ПДР, яка допоможе зрозуміти принцип руху на таких перехрестях. Це стосується розуміння пріоритетів при в'їзді на кільцеве перехрестя, правильний вибір смуги руху, використання сигналів повороту для попередження інших учасників дорожнього руху.

Розглянемо завдання, в якому водій жовтого автомобіля є головним фігурантом. Він знаходиться на круговому перехресті. Ліворуч від нього знаходиться червоний автомобіль, водій якого планує з'їхати з перехрестя на найближчий з'їзд. Праворуч від жовтого автомобіля знаходиться зелене авто, водій якого має намір заїхати на перехрестя. Щоб правильно визначити, кому жовтий автомобіль має поступитися дорогою, необхідно детально розглянути ситуацію.

Розбір задачі

Спершу треба звернути увагу на дорожній знак перед зеленим автомобілем. Це знак 4.10 "Круговий рух". Він вказує, що ми маємо справу з перехрестям з круговим рухом.

Згідно з пунктом 16.12 Правил дорожнього руху: "На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух. Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Аналіз ситуації

Відповідно до цього пункту, водій жовтого автомобіля має перевагу над зеленим автомобілем, оскільки вже знаходиться на кільці. Тепер розглянемо ситуацію з червоним автомобілем. Він знаходиться в лівій смузі й для того, щоб з'їхати з перехрестя, йому спершу необхідно перестроїтися в праву смугу, по якій їде жовтий автомобіль. У такому випадку звертаємося до пункту 10.3 Правил дорожнього руху, де зазначено: "У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Отже, згідно з цим правилом, водій червоного автомобіля повинен поступитися дорогою жовтому автомобілю, який рухається по правій смузі. Таким чином, водій жовтого автомобіля має перевагу над червоним. У підсумку, жовтий автомобіль має перевагу як над зеленим, так і над червоним автомобілями.

Раніше "Телеграф" пояснював, як правильно рухатися на нерегульованому перехресті. Навіть водії з багаторічним досвідом губляться у таких ситуаціях.