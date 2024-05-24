От спортивных до бюджетных: топ-5 летних шин 2024 года, которые чаще всего продают в Украине
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Какие модели заслужили наибольшее доверие украинских водителей в 2024 году
С наступлением теплого сезона вопрос выбора летних шин становится актуальным для всех автовладельцев. В 2024 году украинский рынок представил множество высококачественных предложений от ведущих производителей.
Рассмотрим пятерку самых продаваемых летних шин, основываясь на рейтингах продавцов и отзывах потребителей. Они не только лидируют по количеству продаж, но и заслужили доверие водителей благодаря своим эксплуатационным характеристикам.
1. Michelin: Pilot Sport 4 и Primacy 4+
Michelin Pilot Sport 4
Эти шины заслуженно занимают первое место благодаря высокой производительности и надежности. Они разработаны для спортивных автомобилей и обеспечивают превосходное сцепление как на сухих, так и на мокрых дорогах. Технология Dynamic Response улучшает управляемость и чувствительность, что делает Pilot Sport 4 идеальными для динамичного вождения.
Michelin Primacy 4+
Еще один лидер от Michelin, Primacy 4+, ориентирован на обеспечение максимального комфорта и безопасности. Эти шины обладают увеличенным сроком службы благодаря специальной резиновой смеси, которая сохраняет свои свойства на протяжении всего периода эксплуатации. Primacy 4+ показывает отличные результаты в торможении на мокрой дороге, что особенно важно для украинских дорог.
2. Continental PremiumContact 7
На втором месте оказались шины Continental PremiumContact 7. Они известны своим исключительным сцеплением на мокрых и сухих покрытиях благодаря инновационному составу резины и асимметричному протектору. Улучшенная боковая устойчивость и сокращенный тормозной путь делают эти шины идеальным выбором для водителей, ценящих безопасность и комфорт.
3. Goodyear EfficientGrip 2 SUV
Третье место занимает модель Goodyear EfficientGrip 2 SUV, специально разработанная для внедорожников и кроссоверов. Эти шины обеспечивают плавное и тихое движение, а также увеличенный пробег благодаря технологии Mileage Plus. Отличные показатели сцепления на мокрой дороге и низкое сопротивление качению делают их популярным выбором среди украинских автовладельцев.
4. Hankook Ventus Prime 4 K135
На четвертом месте находятся Hankook Ventus Prime 4 K135. Эти шины предлагают отличное соотношение цены и качества, обеспечивая высокий уровень сцепления и комфортное вождение. Усовершенствованный протектор и новая резиновая смесь способствуют увеличению срока службы и улучшению характеристик торможения.
5. Barum Bravuris 5HM
На последнем месте рейтинга Barum Bravuris 5HM. Эти шины известны своей долговечностью и экономичностью. Оптимизированный протекторный рисунок и специальный состав резины обеспечивают равномерный износ и отличное сцепление на разных типах дорог. Barum Bravuris 5HM — это отличный выбор для тех, кто ищет надежные и доступные шины.
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