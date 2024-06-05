Советский автотюнинг: как творческий подход побеждал дефицит

Любители тюнинга проявляли изобретательность, украшая авто в соответствии с модными веяниями того времени

В Советском Союзе владельцы автомобилей сталкивались с серьезным дефицитом запчастей и практически полным отсутствием качественного обслуживания. Поэтому основной задачей было поддержание транспортного средства в рабочем состоянии.

Однако некоторые энтузиасты все же находили возможности для модификаций, например, устанавливая усовершенствованные карбюраторы на "Москвичи" и "Волги" или усиливая рессоры задней подвески. Но наибольшую популярность приобрело декоративное оформление машин, менявшееся с течением времени.

Плетеные аксессуары и мех

В 1960-х годах пик моды пережили оплетки на руль, сплетенные вручную или купленные на рынках. В следующем десятилетии престижным считалось наличие меховых чехлов на сиденья и руль, которые, однако, быстро приобретали неопрятный вид.

Хромированные детали и мода на черное

1970-е ознаменовались трендом на блестящие молдинги, порой самодельные или снятые с других моделей. Некоторые дополняли их хромированными украшениями с багажников "Волг". Следом за хромом в моду ворвалась черная отделка, и машины декорировали приклеенными черными молдингами с надписями на латинице.

Стиль "как за бугром"

Популярностью пользовались увесистые алюминиевые бамперы от импортных моделей, солнцезащитные козырьки с надписями вроде "Avtoexport" или "Rally", а также шторки и пластиковые непонятные решетки на заднее стекло. Шторки зачастую копировали те, что устанавливались на представительских "Чайках" и "Волгах" для создания интима в салоне. А решетки различных ярких расцветок не имели практического назначения, но выглядели весьма оригинально по меркам того времени.

Осветительные приборы-самоделки и улучшители звука

Советский тюнинг нередко включал дополнительные противотуманные фары. Иногда энтузиасты врезали дополнительные фары прямо в решетку радиатора, что выглядело весьма оригинально и стильно тогда. Некоторые устанавливали по четыре фары на "Волги". Также модным атрибутом были длинные антенны, крепившиеся на крыше. Считалось, что такие антенны улучшают прием радиосигнала. Кроме того, они выглядели весьма внушительно и придавали машине особый шарм "для связи с космосом".

Несмотря на ограниченные возможности, советские автолюбители проявляли творческий подход и персонализировали свои машины различными декоративными элементами, следуя актуальным тенденциям того периода.

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