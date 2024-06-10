Авто до 3500 долларов в Украине: подборка вариантов для тех, кто нуждается в рабочем авто (фото)

Если хорошо поискать, можно найти приличную модель не за все деньги мира

Поиск удачного автомобиля по приемлемой цене – задача непростая, особенно в нынешних реалиях. Однако на отечественном рынке существует немало предложений рабочих машин, стоимость которых не превышает 3500 долларов. Такой бюджет открывает доступ к целому ряду надежных автомобилей, способных удовлетворить базовые потребности в передвижении.

Конечно, за эти деньги не стоит ожидать роскошного автомобиля с последними технологиями и премиальными отделочными материалами. Однако функциональность, безопасность и экономичность — вот главные критерии, которые следует учитывать при выборе недорогой рабочей "лошади". "Телеграф" собрал топ-5 новых предложений на авторынке.

Топ-5 авто до 3500 долларов

Skoda Fabia 2006

Подержанное авто Skoda Fabia 2006 года выпуска можно приобрести в Червонограде Львовской области. Продавец отмечает, что машина имеет пробег 174 тысяч километров, передний привод, 1,2-литровый двигатель. Согласно информации, машина технически исправна, на ходу.

Dacia logan

Автомобиль имеет пробег 193 тысяч километров и стоит 3400 долларов. Владелец машины отмечает, что она в 2008 году выпуска, имеет 75-сильный 1,4-литровый двигатель. По его словам, в комплекте есть летняя и зимняя резина. "Перебрана вся тормозная система. Авто за свои средства очень неплохое", — говорится в сообщении.

Mitsubishi Lancer 2008

За 3000 долларов вы можете приобрести Mitsubishi Lancer 2008. Владелец отмечает, что он первый владелец. За это время автомобиль побывал в ДТП, но они не были значительными. Заменил аккумулятор, генератор, несколько деталей. Автомобиль бит и крашен, требует ремонта кузова и сигнализации.

Skoda Fabia 2006

Еще один вариант недорогого автомобиля. За 3200 долларов США вы можете получить модель 2006 года выпуска с 1,2-литровым двигателем и пробегом 195 тысяч километров с ручной коробкой передач. Владелец машины отмечает, что автомобиль исправный, несколько заменённых запчастей, была подкраска после незначительного ДТП.

SEAT Ibiza 2008

За 2500 евро продается SEAT Ibiza 2008 года выпуска, долго стоящая без дела. Зимой по ней не ездили. Машина испытывает проблемы с гидроусилителем руля, поэтому его нужно будет ремонтировать или заменять. Согласно фото, салон в хорошем состоянии, а на кузове есть некоторые дефекты.

Ранее Телеграф писал, что на автобазаре в Луцке продается множество авто. Есть интересные экземпляры по цене до 8 тысяч долларов.