Авто до 3500 доларів в Україні: підбірка варіантів для тих, кому потрібне робоче авто (фото)

Якщо добре пошукати, можна знайти пристойну модель не за всі гроші світу

Пошук вдалого автомобіля за прийнятною ціною — завдання непросте, особливо в нинішніх реаліях. Проте, на вітчизняному ринку існує чимало пропозицій робочих машин, вартість яких не перевищує 3500 доларів. Такий бюджет відкриває доступ до цілої низки надійних авто, здатних задовольнити базові потреби у пересуванні.

Звісно, за ці гроші не варто очікувати на розкішний автомобіль з останніми технологіями і преміальними матеріалами оздоблення. Однак функціональність, безпека і економічність — ось головні критерії, на які слід зважати під час вибору недорогого робочого "коня". "Телеграф" зібрав топ-5 свіжих пропозицій на авторинку.

Топ-5 авто до 3500 доларів

Skoda Fabia 2006

Вживане авто Skoda Fabia 2006 року випуску можна придбати у Червонограді, що на Львівщині. Продавець зазначає, що машина має пробіг 174 тисячі кілометрів, передній привід, 1,2-літровий двигун. Згідно з інформацією, машина технічно справна, на ходу.

Dacia logan

Автомобіль має пробіг 193 тисячі кілометрів і коштує 3400 доларів. Власник машини зазначає, що вона 2008 року випуску, має 75-сильний 1,4-літровий двигун. За його словами, у комплекті є літня та зимові гуми. "Перебрано всю гальмівну систему. Авто за свої кошти дуже непогане", — йдеться у повідомленні.

Mitsubishi Lancer 2008

За 3000 доларів ви можете придбати Mitsubishi Lancer 2008. Власник зазначає, що він є першим власником. За цей час автомобіль побував у ДТП, але вони були не значними. Замінив акумулятор, генератор, дещо з деталей. Автомобіль битий та фарбований, потребує ремонту кузова та сигналізації.

Skoda Fabia 2006

Ще один варіант недорогого автомобіля. За 3200 ви можете отримати модель 2006 року випуску з 1,2-літровим двигуном та пробігом 195 тисяч кілометрів, з ручною коробкою передбач. Власник машини зазначає, що авто справне, дещо замінене, було підфарбування після незначної ДТП.

SEAT Ibiza 2008

За 2500 євро продається SEAT Ibiza 2008 року випуску, яка довго стояла без діла. Взимку нею не їздили. Машина має проблеми з гідропідсилювачем керма, тому його потрібно буде ремонтувати чи замінювати. Згідно з фото, салон у хорошому стані, а на кузові є певні дефекти.

Раніше "Телеграф" писав, що на автобазарі у Луцьку продається безліч авто. Є цікаві екземпляри за ціною до 8 тисяч доларів.