Mini Cooper больше не мини? Известный 3-дверный хэтчбек стал больше (фото)

Эта новинка должна стать более практичной и удобной для семейного использования, не теряя при этом характерного для Mini Cooper стиля.

В прошлом году состоялся дебют нового поколения Mini Cooper, первоначально в виде электрической модели. Через несколько месяцев, в феврале 2024 года, была представлена ​​версия с традиционным двигателем внутреннего сгорания. Однако обе эти модели имели всего три двери. Теперь настал черед пятидверного Mini Cooper выйти на сцену.

MINI Cooper 5-Door теперь сочетает в себе стиль, практичность и впечатляющую скорость. Новый хэтчбек от британской компании MINI получил три варианта комплектации: Classic, Sport и Exclusive, каждый из которых предлагает уникальные особенности и функции.

Дизайн и функции

MINI Cooper 5-Door получил классический дизайн, сочетающий в себе современные технологии и практические детали. Автомобиль доступен в трех комплектациях: Classic, Sport и Exclusive. Каждая из них предлагает уникальные особенности и функции, позволяющие выбрать модель, отвечающую индивидуальным потребностям водителя.

Варианты комплектации

Classic: базовая модель включает в себя 15-дюймовые легкосплавные диски, спортивное рулевое колесо, стандартные сиденья из ткани на MINI Cooper, а также LED-фары и задние фонари. Дополнительно установлен датчик дождя и автоматическое включение фар.

Sport: модель для тех, кто ищет более агрессивный дизайн и чувство. Она включает в себя 17-дюймовые колеса с дизайном от John Cooper Works, черное покрытие на крыше и боковых крыльях, а также Dinamica/Cloth Carbon Black интерьер. Оснащен такими функциями, как адаптивная интеллектуальная подвеска, режимы вождения MINI и имеет многофункциональный кожаный руль Walknappa.

Exclusive: топовая модель включает 18- или 17-дюймовые легкосплавные диски, имеет крышу и корпус зеркал в цвете кузов (черном, белом или серебристом), а также кожаные спортивные сиденья MINI Yours Lounge цвета Carbon Black. Эксклюзивная комплектация включает дополнительные функции, такие как светодиодные фары, задние светодиодные фонари с дизайном Union Jack и навигационную систему.

Технические характеристики

5-дверный хэтчбек MINI получил двигатель объемом 1499 куб. см, имеет мощность 102 лошадиные силы и крутящий момент 190 Нм. Его комбинированный расход горючего составляет примерно 4,6 л на 100 км, а выбросы CO2 – 128-124 г/км. Разгон до 100 км/ч занимает 8,0 секунды у базовой модели и 6,8 секунды у модели S.

Цена

MINI Cooper 5-Door доступен от 28 000 евро для базовой комплектации Classic и от 31 000 евро для Sport и Exclusive. Новый MINI Cooper 5-Door – это идеальный выбор для тех, кто ищет стиль, практичность и впечатляющую скорость. Три варианта комплектации позволяют выбрать автомобиль, наиболее подходящий для ваших потребностей и предпочтений.

Ранее "Телеграф" писал о самых популярных хэтчбеках 2024 года. Несмотря на свои маленькие размеры, они удобны в повседневной эксплуатации.