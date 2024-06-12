Mini Cooper більше не міні? Відомий 3-дверний хетчбек став більшим (фото)

Ця новинка має стати більш практичною та зручною для сімейного використання, не втрачаючи при цьому характерного для Mini Cooper стилю

Минулого року відбувся дебют нового покоління Mini Cooper, спочатку у вигляді електричної моделі. Через кілька місяців, у лютому 2024 року, була представлена ​​версія з традиційним двигуном внутрішнього згоряння. Однак обидві ці моделі мали лише три двері. Тепер настала черга п'ятидверного Mini Cooper вийти на сцену.

MINI Cooper 5-Door відтепер поєднує собі стиль, практичність та вражаючу швидкість. Новий хетчбек від британської компанії MINI отримав три варіанти комплектації: Classic, Sport та Exclusive, кожна з яких пропонує унікальні особливості та функції.

Дизайн та функції

MINI Cooper 5-Door отримав класичний дизайн, який поєднує у собі сучасні технології та практичні деталі. Автомобіль доступний в трьох комплектаціях: Classic, Sport та Exclusive. Кожна з них пропонує унікальні особливості та функції, які дозволяють вибрати модель, яка відповідає індивідуальним потребам водія.

Варіанти комплектації

Classic: базова модель включає 15-дюймові легкосплавні диски, спортивне рульове колесо, стандартні сидіння з тканини на MINI Cooper, а також LED-фари та задні ліхтарі. Додатково встановлені датчик дощу та автоматичне включення фар.

Sport: модель для тих, хто шукає більш агресивний дизайн та відчуття. Вона включає 17-дюймові колеса з дизайном від John Cooper Works, чорне покриття на даху та бокових крилах, а також Dinamica/Cloth Carbon Black інтер'єр. Оснащений такими функціями, як адаптивна інтелектуальна підвіска, режими водіння MINI та має багатофункціональне шкіряне кермо Walknappa.

Exclusive: топова модель включає 18- або 17-дюймовими легкосплавні диски, має дах і корпус дзеркал в кольорі кузов (чорному, білому або сріблястому), а також шкіряні спортивні сидіння MINI Yours Lounge кольору Carbon Black. Ексклюзивна комплектація включає додаткові функції, такі як світлодіодні фари, світлодіодні задні ліхтарі з дизайном Union Jack та навігаційну систему.

Технічні характеристики

5-дверний хетчбек MINI отримав двигун об'ємом 1499 куб.см, має потужність 102 кінських сили та крутний момент 190 Нм. Його комбінована витрата пального становить приблизно 4,6 л на 100 км, а викиди CO2 — 128-124 г/км. Розгін до 100 км/год займає 8,0 секунд у базової моделі і 6,8 секунд у моделі S.

Ціна

MINI Cooper 5-Door доступний від 28 000 євро для базової комплектації Classic та від 31 000 євро для Sport та Exclusive. Новий MINI Cooper 5-Door — це ідеальний вибір для тих, хто шукає стиль, практичність та вражаючу швидкість. Три варіанти комплектації дозволяють обрати автомобіль, який найкраще відповідає вашим потребам та уподобанням.

Раніше "Телеграф" писав про найпопулярніші хетчбеки 2024 року. Попри свої маленькі розміри, вони зручні у щоденній експлуатації.