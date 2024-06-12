Если страшные опасения подтвердятся: кто сможет заменить травмированного Миколенко на Евро-2024

У тренера сборной Украины Сергея Реброва есть запасные варианты

Накануне, в последнем товарищеском матче сборной Украины перед Евро-2024 (против Молдовы, 4:0), травму получил Виталий Миколенко. Игрок тут же покинул поле, а болельщики моментально вспомнили про серьезную травму игрока, полученную в "Эвертоне", в конце сезона.

Степень серьезности травмы еще только предстоит выяснить. Тем не менее, "Телеграф" просчитал, кто может заменить травмированного игрока в матчах Евро.

Сразу отметим, что на послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Сергей Ребров попытался успокоить присутствующих: ""Это другой голеностоп, не тот самый (ранее травмированный – прим.). Надеюсь, что после обследования все будет нормально. Миколенко уже прошел МРТ-обследование, завтра будет еще одно. Увидим, что произойдет. Но я чувствую себя гораздо спокойнее, чем в момент травмы", — заметил тренер.

Зинченко, как основной вариант

Накануне травмированного Миколенко заменил Александр Зинченко. И этот вариант считается самым приоритетным. Болельщики привыкли, что "Зина" играет на позиции атакующего полузащитника. Но именно Зинченко переквалифицировался в левого защитника еще в "Манчестер Сити", по инициативе тренера команды Холсепа Гвардиолы. И позже украинский легионер переходил в "Арсенал" именно как левый защитник. Поэтому, Ребров вчера не сомневался ни секунды, выпуская вместо Миколенко именно Зинченко.

Кроме того, в центре полузащиты, на привычном месте Зинченко, есть кому сыграть. Это и Николай Шапаренко, и Руслан Малиновский.

Михайличенко, как "второй выбор"

Если же Зинченко все-таки понадобится Реброву в центре полузащиты, то вторым вариантом для него в роли левого защитника является Богдан Михайличенко. На сегодня, это игрок житомирского "Полесья", но, в свое время, Михайличенко поиграл и в составе "Динамо", и в составе "Шахтера" — грандов украинского футбола.

Разумеется. Зинченко был бы предпочтительнее, исходя из опыта игрока и его игровой практики в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Но, в любой ситуации, перед любым матчем может быть своя стратегия и "подводные камни", когда Зинченко может понадобиться именно именно в центре полузащиты.

Один из двух динамовцев — на замену

Ну и есть самый плохой вариант. Если выяснится, что травма Миколенко тяжелая и ему предстоит пропустить Евро, тогда Сергей Ребров будет иметь право на замену в заявке. И тут сразу напрашивается два варианта — Константин Вивчаренко или Владислав Дубинчак. Оба играют в киевском "Динамо" и оба не попали в заявку сборной Украины на нынешний Евро.

При этом, еще два года назад, когда Миколенко получал травмы, будучи игроком "Динамо", тогдашний тренер команды Мирча Луческу предпочитал выпускать на поле Вивчаренко. Дубинчак же несколько лет слонялся по арендам — киевский "Арсенал", львовский "Карпаты", "Днепр-1", и только с 2021-го прочно осел в "Динамо". А в сезоне 2023/24 провел в составе "Динамо" 22 матча в Премьер-лиге.

Если Реброву предстоит кого-то из них выбирать, то это будет уже дело вкуса главного тренера национальной сборной. По игровым характеристикам и статистике Вивчаренко и Дубинчак — приблизительно равны.

Напомним, что первый матч на Евро-2024 сборная Украины проведет уже в понедельник, 17 июня, против команды Румынии.