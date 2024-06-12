На цьому красені буде їздити збірна України на матчі Євро-2024: як виглядає автобус та яка його ціна (фото)

Це комфортний люксовий автобус

Збірна України уже за кілька днів зіграє свій перший матч в груповому етапі на Євро-2024 (17 червня відбудеться поєдинок з Румунією). Вихованці Сергія Реброва їздитимуть дорогами Німеччини на яскравому автобусі марки Mercedes-Benz.

Зокрема, фото транспортного засобу, яким пересуватиметься збірна та тренерський штаб у Німеччині, показали перед стартом чемпіонату у пресслужбі Асоціації футболу України. На цьому автобусі гравці та тренери пересуватимуться як мінімум між містами Дюссельдорф, Мюнхен та Штутгард, адже всі три гри (17, 21 та 26 червня) у рамках групового етапу для збірної України відбуватимуться на різних аренах у вищезазначених містах.

Що відомо про цей автобус

Для збірної України надали спеціально обладнаний автобус преміум-класу Mercedes-Benz Tourismo. Попри те, що його офіційно не презентували, "Телеграфу" вдалось дещо дізнатись про нього. Це одна з моделей туристичних автобусів преміум-класу, що часто використовуються провідними футбольними клубами та національними збірними. Транспорт спеціально прикрасили традиційними колірними рішеннями Євро, а на вікнах зображено прапор України та надпис з назвою нашої держави.

Mercedes-Benz Tourismo — це лінійка комфортабельних туристичних автобусів, спеціально розроблених для далеких поїздок. Вони мають високий рівень комфорту, місткий багажний відсік і можуть бути обладнані під потреби футбольної команди.

Автобуси Tourismo пропонуються в різних модифікаціях за розміром, але зазвичай мають місткість від 35 до 59 пасажирських місць. Вони забезпечують достатньо простору для розміщення футболістів, тренерського штабу та обладнання.

Також Tourismo оснащуються сучасними мультимедійними системами, зонами відпочинку, і деколи навіть кухонними блоками тощо для максимального комфорту під час тривалих переїздів.

Ціна на туристичні автобуси Mercedes-Benz Tourismo може значно варіюватись залежно від конкретної моделі, комплектації та додаткових опцій, але в цілому такий транспорт коштує досить дорого.

Орієнтовні ціни на нові автобуси Mercedes-Benz Tourismo:

Tourismo 16 RHD (2+2 осі, місткість до 59 місць) — близько 400 000 — 550 000 євро.

Tourismo 15 RHD (2 осі, місткість до 49 місць) — орієнтовно 350 000 — 500 000 євро.

Tourismo 17 RHD (3 осі, місткість до 63 місць) — від 500 000 до 650 000 євро.

Слід зазначити, що ціни можуть істотно зрости при додаванні преміальних опцій та оздоблення салону під конкретні вимоги замовника, наприклад футбольної команди.

А ось на такому автобусі їздила збірна України на Євро-2020.

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