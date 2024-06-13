Не проїдуть і 150 тисяч: експерт назвав найненадійніші моделі авто

Надійність авто — одна з найголовніших характеристик

Коли справа доходить до покупки автомобіля, надійність і довговічність є вирішальними факторами, які слід враховувати. Транспортний засіб, який не може проїхати хоча би 250 тисяч кілометрів без серйозних проблем, не є доцільною інвестицією.

Нещодавно автомобільний експерт у TikTok під ніком @bevurly поділився своїми думками щодо п’яти автомобілів, які, на його думку, не є надійними. Їхній ресурс не перевищує 160 тисяч кілометрів.

Nissan Versa

TikToker застерігає від інвестування в Nissan Versa, стверджуючи, що вихід з ладу трансмісії майже гарантований через низьку якість CVT, яка використовується в цих автомобілях. У той час як RepairPal оцінює Versa як вище середнього за надійністю, інші джерела також визнають ранні проблеми з несправністю трансмісії CVT.

Mitsubishi Mirage

За словами експерта, Mitsubishi Mirage — це ще один дешевий автомобіль, який вас просто розорить через часті візити до СТО. Однак J.D. Power дав Mirage відносно високу оцінку надійності 80 зі 100 для моделі 2024 року.

Kia Optima

Автор відео стверджує, що 2,4-літровий двигун Kia Optima може вийти з ладу, не протягнувши навіть 160 000 км. Крім того, він згадує про високі показники крадіжок автомобілів Kia та Hyundai через недолік конструкції. Щобільше, занепокоєння щодо надійності 2,4-літрового двигуна Optima були предметом судового позову в минулому.

Chrysler 300

Chrysler 300 автомобільний експерт називає "Роллс-Ройсом для бідняків". Він не радить купувати цю машину, заявляючи, що вона вкрай ненадійна і навряд чи проїде 160 000 км без серйозних проблем. Однак RepairPal дає 300 помірну оцінку надійності 3,5 з 5.

Будь-яка Maserati

Автомобільний експерт наполегливо рекомендує уникати будь-якої моделі Maserati, стверджуючи, що жодна з них навряд чи проїде 100 000 миль (160 тисяч кілометрів). Це збігається з низькими оцінками надійності автомобілів Maserati Індексом надійності Великобританії.

Хоча думки експертів є суб’єктивними, вони дають цінну інформацію про потенційні проблеми з надійністю цих моделей автомобілів. При розгляді моделей для покупки варто враховувати цю інформацію.

Раніше "Телеграф" писав про огляд моделей авто на авторинку у Німеччині. Там машини коштують вдвічі дешевше, ніж в Україні.