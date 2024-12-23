"Как дешево стоит ваша любовь?" В Европе жестко раскритиковали Фицо за визит к Путину

Словацкий премьер упрекнулся в связи с РФ

В Чехии и Литве раскритиковали премьера Словакии Роберта Фицо за визит в Россию. Там словацкий чиновник встретился с главой РФ Владимиром Путиным.

Президент Литвы Гитанас Науседа в соцсети Х упомянул о поставках российского газа. Он также отметил, что Литва выбирает энергетическую независимость.

"Как дешево стоит ваша любовь? Есть люди, которые приезжают в Россию с любовью и чувствуют себя отравленными газом, встречаясь с военным преступником. Это не путь Литвы. Мы выбираем энергетическую независимость и реальные рыночные цены — без политических привязок", – отметил Науседа.

В свою очередь депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в соцсети Х написал, что Фицо не имеет права поучать Украину. По его мнению, словацкий премьер не имеет права даже смотреть украинцам в глаза.

"Российский газ все еще объединяет схожих по убеждениям автократов. Роберт Фицо не имеет права поучать Украину и даже смотреть в глаза украинцам", — отметил политик.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский в соцсети Х отметил, что визит в Москву подтверждает свою правильность решения Праги приостановить правительственные консультации со Словакией. Он также назвал Путина "массовым убийцей".

"Это было чешское правительство, которое обеспечило независимость от российских энергетических поставок, чтобы нам не пришлось ползать перед массовым убийцей. И именно правительство Петра Фиалы решило отложить правительственные консультации, что с каждым шагом словацкого правительства становится все более дальновидным", — написал он.

Следует отметить, что Фицо раскритиковали и в Словакии. Словацкая оппозиционная партия "Свобода и солидарность" (SaS) осудила визит премьер-министра в Москву для переговоров с Путиным.

"Роберт Фицо – это позор для Словакии. Вести переговоры о чем-то с Путиным, чьи руки по локоть в крови, – это предательство не только нашей страны и ее внешней политики, но и наших союзников по ЕС и НАТО. Роберт Фицо ведет себя не как руководитель суверенной страны, а как обычный коллаборационист", – заявил глава SaS Бронислав Греллинг.

Напомним, 22 декабря Фицо приехал в Москву и встретился с Путиным. Основной темой переговоров стала проблема транзита российского газа в Словакию через территорию Украины. По итогам визита словацкий премьер обвинил Украину в нежелании продолжать транзит.

Встреча Фицо с Путиным возмутила президента Владимира Зеленского. Он настоял, что "скидки" от Москвы будут дорого стоить Братиславе.