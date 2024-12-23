К некоторым уже есть вопросы: Зеленский назначит три десятка послов Украины (список)

Всего должности послов получат 28 человек (помимо тех, кого уже озвучили на днях)

Перестановки в посольствах Украины продолжаться. Президент Владимир Зеленский в ближайшее время назначит сразу несколько десятков послов Украины в разные страны. К некоторым уже появились вопросы.

Об этом пишет ZN.UA, ссылаясь на собственные источники. По их словам, все назначения якобы уже согласованы и утверждены.

Какие назначения ожидаются в ближайшее время:

Австрия – Юрий Витренко,

Эстония – Василий Боечко,

Испания – Юлия Соколовская,

Финляндия – Михаил Выдойник,

Германия – Евгений Корнийчук, который долгое время был послом в Израиле,

– Евгений Корнийчук, который долгое время был послом в Израиле, Нидерланды – Андрей Костин, которого буквально недавно уволили с поста генерального прокурора Украины,

Норвегия – Олег Гавриш,

Канада – Андрей Плахотнюк,

– Андрей Плахотнюк, Бельгия – Ярослав Мельник,

Босния и Герцоговина — Владимир Бачинский,

Кипр — Сергей Нежинский,

Грузия – Михаил Бродович,

Япония – Юрий Лутовинов,

– Юрий Лутовинов, Южная Корея – Дмитрий Сеник,

Китай – Александр Нечитайло . Его первоначально планировали назначить послом Украины в Южной Корее, однако в последний момент решение изменили в пользу более стратегически важного Китая. Он заменит в должности посла Павла Рябикина,

– . Его первоначально планировали назначить послом Украины в Южной Корее, однако в последний момент решение изменили в пользу более стратегически важного Китая. Он заменит в должности посла Павла Рябикина, Малайзия – Геннадий Надоленко,

Узбекистан – Илья Квас,

Казахстан – Виктор Майко,

Молдова – Паун Роговей,

Мексика – Сергей Погорельцев,

ОАЭ – Александр Балануца,

Ливан – Роман Горяйнов,

Алжир – Александр Воронин,

Кувейт – Максим Субх,

Оман – Ольга Селых ,

, Кения – Юрий Токарь,

Ангола – Андрей Касьянов,

Южно-Африканская Республика – Александр Щерба.

Стоит отметить, что будущее назначение Ольги Селых послом Украины в Омане уже вызвало обсуждение. Так, например, нардеп Ирина Геращенко заявила, что никогда не слышала о таком дипломате.

"Если ошибаюсь, — буду рада признать, что просто не знала столь успешной сотрудницы МИД", — говорит она.

Напомним, что на днях Зеленский уже назначил посла Украины в Руанде, Венгрии, Филиппинах, Литве, а также председателя Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.

Ранее мы писали о том, что нардеп раскрыл новые подробности назначения Данилова.