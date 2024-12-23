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К некоторым уже есть вопросы: Зеленский назначит три десятка послов Украины (список)

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Владимир Зеленский Новость обновлена 23 декабря 2024, 17:57
Владимир Зеленский

Всего должности послов получат 28 человек (помимо тех, кого уже озвучили на днях)

Перестановки в посольствах Украины продолжаться. Президент Владимир Зеленский в ближайшее время назначит сразу несколько десятков послов Украины в разные страны. К некоторым уже появились вопросы.

Об этом пишет ZN.UA, ссылаясь на собственные источники. По их словам, все назначения якобы уже согласованы и утверждены.

Какие назначения ожидаются в ближайшее время:

  • Австрия – Юрий Витренко,
  • Эстония – Василий Боечко,
  • Испания – Юлия Соколовская,
  • Финляндия – Михаил Выдойник,
  • Германия – Евгений Корнийчук, который долгое время был послом в Израиле,
  • Нидерланды – Андрей Костин, которого буквально недавно уволили с поста генерального прокурора Украины,
  • Норвегия – Олег Гавриш,
  • Канада – Андрей Плахотнюк,
  • Бельгия – Ярослав Мельник,
  • Босния и Герцоговина — Владимир Бачинский,
  • Кипр — Сергей Нежинский,
  • Грузия – Михаил Бродович,
  • Япония – Юрий Лутовинов,
  • Южная Корея – Дмитрий Сеник,
  • КитайАлександр Нечитайло. Его первоначально планировали назначить послом Украины в Южной Корее, однако в последний момент решение изменили в пользу более стратегически важного Китая. Он заменит в должности посла Павла Рябикина,
  • Малайзия – Геннадий Надоленко,
  • Узбекистан – Илья Квас,
  • Казахстан – Виктор Майко,
  • Молдова – Паун Роговей,
  • Мексика – Сергей Погорельцев,
  • ОАЭ – Александр Балануца,
  • Ливан – Роман Горяйнов,
  • Алжир – Александр Воронин,
  • Кувейт – Максим Субх,
  • Оман – Ольга Селых,
  • Кения – Юрий Токарь,
  • Ангола – Андрей Касьянов,
  • Южно-Африканская Республика – Александр Щерба.

Стоит отметить, что будущее назначение Ольги Селых послом Украины в Омане уже вызвало обсуждение. Так, например, нардеп Ирина Геращенко заявила, что никогда не слышала о таком дипломате.

"Если ошибаюсь, — буду рада признать, что просто не знала столь успешной сотрудницы МИД", — говорит она.

Напомним, что на днях Зеленский уже назначил посла Украины в Руанде, Венгрии, Филиппинах, Литве, а также председателя Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.

Ранее мы писали о том, что нардеп раскрыл новые подробности назначения Данилова.

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#Украина #Посол #Владимир Зеленский