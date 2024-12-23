К некоторым уже есть вопросы: Зеленский назначит три десятка послов Украины (список)
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Всего должности послов получат 28 человек (помимо тех, кого уже озвучили на днях)
Перестановки в посольствах Украины продолжаться. Президент Владимир Зеленский в ближайшее время назначит сразу несколько десятков послов Украины в разные страны. К некоторым уже появились вопросы.
Об этом пишет ZN.UA, ссылаясь на собственные источники. По их словам, все назначения якобы уже согласованы и утверждены.
Какие назначения ожидаются в ближайшее время:
- Австрия – Юрий Витренко,
- Эстония – Василий Боечко,
- Испания – Юлия Соколовская,
- Финляндия – Михаил Выдойник,
- Германия – Евгений Корнийчук, который долгое время был послом в Израиле,
- Нидерланды – Андрей Костин, которого буквально недавно уволили с поста генерального прокурора Украины,
- Норвегия – Олег Гавриш,
- Канада – Андрей Плахотнюк,
- Бельгия – Ярослав Мельник,
- Босния и Герцоговина — Владимир Бачинский,
- Кипр — Сергей Нежинский,
- Грузия – Михаил Бродович,
- Япония – Юрий Лутовинов,
- Южная Корея – Дмитрий Сеник,
- Китай – Александр Нечитайло. Его первоначально планировали назначить послом Украины в Южной Корее, однако в последний момент решение изменили в пользу более стратегически важного Китая. Он заменит в должности посла Павла Рябикина,
- Малайзия – Геннадий Надоленко,
- Узбекистан – Илья Квас,
- Казахстан – Виктор Майко,
- Молдова – Паун Роговей,
- Мексика – Сергей Погорельцев,
- ОАЭ – Александр Балануца,
- Ливан – Роман Горяйнов,
- Алжир – Александр Воронин,
- Кувейт – Максим Субх,
- Оман – Ольга Селых,
- Кения – Юрий Токарь,
- Ангола – Андрей Касьянов,
- Южно-Африканская Республика – Александр Щерба.
Стоит отметить, что будущее назначение Ольги Селых послом Украины в Омане уже вызвало обсуждение. Так, например, нардеп Ирина Геращенко заявила, что никогда не слышала о таком дипломате.
"Если ошибаюсь, — буду рада признать, что просто не знала столь успешной сотрудницы МИД", — говорит она.
Напомним, что на днях Зеленский уже назначил посла Украины в Руанде, Венгрии, Филиппинах, Литве, а также председателя Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.
Ранее мы писали о том, что нардеп раскрыл новые подробности назначения Данилова.