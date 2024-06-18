Разработчик отзывает партию популярного в Украине авто: в чем причина

Компания Jeep вынуждена отозвать 53 автомобиля из-за потенциальной проблемы с безопасностью

Компания Jeep, известная своими мощными внедорожниками, вынуждена отозвать небольшую партию модели Grand Cherokee 2023 из-за потенциальной проблемы с безопасностью. На этот раз под прицел попали 53 автомобиля, которые могут иметь неправильно закрепленные ремни безопасности на задних сиденьях.

Согласно сообщению, во время производственного процесса в период с 12 по 13 июля 2023 г. некоторые Grand Cherokee были выпущены с незатянутыми болтами крепления ремней безопасности на задних сиденьях. Это нарушает требования Федерального стандарта безопасности транспортных средств 210, регулирующего анкерные крепления ремней безопасности.

Быстрая реакция на вероятную угрозу

Несмотря на то, что количество потенциально пострадавших автомобилей относительно невелико, Jeep решил действовать быстро и решительно. Компания объявила об отзыве авто, чтобы обеспечить безопасность своих клиентов и соблюдение высочайших стандартов качества.

Владельцы отозванных Grand Cherokee получат уведомление примерно 2 августа 2024 года. Им будет предложено посетить ближайшего дилера Jeep для проведения инспекции и при необходимости надлежащего затягивания болтов крепления ремней безопасности на задних сиденьях.

Хотя Jeep описывает этот отзыв как "добровольный", он является обязательным из-за нарушений федеральных стандартов безопасности. Компания FCA US LLC, материнская компания Jeep, отмечает, что автомобили, собранные до или после указанного периода, были отремонтированы на заводе перед выпуском в продажу. Этот инцидент еще раз подчеркивает, насколько серьезно Jeep относится к безопасности своих автомобилей. Несмотря на то, что проблема затронула лишь небольшое количество транспортных средств, компания приняла решительные меры, чтобы обеспечить безопасность своих клиентов.

Ранее Телеграф писал, что Jeep Cherokee 2024 модельного года будет значительно дешевле. Однако скидка не распространяется на гибриды.