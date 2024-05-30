Такого еще не было: аукционный дом Sotheby’s выставит на торги мотоцикл от дизайнера "Мстителей"

Sotheby's объявил предстоящие торги, лотом на которых станет эксклюзивный байк

Аукционный дом RM Sotheby’s готовится представить на торги настоящую редкость: уникальную модель мотоцикла от знаменитого британского производителя Lotus. Экспериментальный проект, названный C-01, выходит на торги с богатой историей и экстравагантным дизайном, готовясь завоевать сердца коллекционеров по всему миру.

В начале 2010-х годов Lotus решила пойти на отважный эксперимент и создать свою первую двухколесную модель мотоцикла. С руководством компании во главе с основателем Колином Чэпменом, на свет появилась Lotus C-01 — уникальный мотоцикл, тираж которого ограничился всего 100 экземплярами. Этот эксклюзивный байк, объеднивший в себе дух инноваций и традиции бренда, теперь готов встретить своего нового владельца на аукционе.

Производство мотоциклов не было привычным делом для Lotus, и для этого проекта была создана дочерняя компания Lotus Motorcycle. Сотрудничество с немецкой фирмой Kodewa, специализирующейся на гоночных прототипах, позволило воплотить в жизнь амбициозные идеи.

Lotus C-01 – в чем его особенность

На предстоящем аукционе будет представлен экземпляр C-01, окрашенный в классическую черно-золотую расцветку John Player Special. Этот мотоцикл, один из сотни, произведенных в рамках проекта, ранее был куплен за 140 тыс. долл., а его текущая цена оценивается в диапазоне от 100 до 150 тыс. долларов. Он оборудован 200-сильным V-образным двигателем объемом 1.2 литра и имеет сухой вес около 180 кг.

Особенностью C-01 стал его великолепный дизайн, разработанный известным мастером Дэниэлом Саймоном, который ранее поражал мир своими работами для кинематографа, включая фильмы "Трон: Наследие" и "Мстители". Мотоцикл выполнен из высококачественных материалов, включая карбоновые обвесы, и изначально предлагался в трех вариантах дизайна, каждый из которых отсылает к легендарным гоночным ливреям.

Байк находится в Канаде, и его презентация на аукционе станет уникальной возможностью для коллекционеров оценить этот редкий экземпляр. Торги запланированы на 1 июня 2024 года.

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