"Даже лепит вареники в дороге": украинская дальнобойщица показала, как покоряет дороги Европы (фото, видео)

Девушка даже лепит вареники в пути

Профессия водителя грузовика во всем мире традиционно считается мужской. Но украинка Анелина Попфалуши ломает стереотипы. Вместе со своим мужем 23-летняя женщина родом из Закарпатья управляет грузовиком, путешествуя по дорогам Европы и делясь своим опытом в популярном блоге.

Анелина рассказывает о буднях дальнобойщицы, показывая, что эта работа доступна и женщинам. В Инстаграмме у девушки 64 тысячи читателей, в Тиктоке – более 100 тысяч.

Будни дальнобойницы

В своем блоге она делится историями о разных городах и странах, которые посещает во время рейсов, раскрывает секреты профессии и описывает вызовы, с которыми сталкивается. А также развенчивает мифы по поводу того, что женщине управлять грузовиком тяжело.

Пара водителей одолевает тысячи километров, доставляя грузы по всей Европе. Анелина рассказывает об особенностях парковки огромного грузовика, о вкусной еде в придорожных кафе и о красоте ландшафтов, открывающихся из кабины. Кстати, в рейсе женщина не забывает готовить вкусные блюда и даже лепит вареники в пути.

Блог Анелины не только развлекает, но и вдохновляет других женщин попробовать себя в этой профессии. Особенно актуальна информация после принятия закона о мобилизации и дефиците водителей грузовиков мужского пола. История Анелины Попфалуши – яркий пример того, как украинцы успешно интегрируются в европейский рынок труда, разрушая гендерные стереотипы и открывая новые возможности для себя.

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