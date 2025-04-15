Скидка 50% на штраф от ТЦК: Зеленский подписал закон, чем он интересен

В законе есть некоторые нюансы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12093, который предусматривает скидку в 50% при добровольной уплате штрафа от ТЦК. Кроме того, изменения предполагают закрытие административных дел для тех лиц, которые приняли решение пойти на военную службу.

"Телеграф" в этом материале рассказывает, что известно о данном законопроекте и какие детали он в себя включает. В нем есть также некоторые нюансы.

Этот законопроект Верховная Рада Украины приняла во втором чтении 13 марта 2025. Тогда 240 депутатов проголосовали "за". 14 апреля о подписании сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко на своей странице в Facebook. Однако на сайте Верховной Рады последняя информация лишь о том, что закон направлен на подпись президенту Украины.

О чем законопроект №12093

Проект закона предусматривает, что нарушители военного учета, которые не оспаривают свое правонарушение, могут уплатить лишь 50% от суммы штрафа, если сделают это в течение 10 дней после вступления в силу постановления о наложении штрафа.

То есть, вместо 17 000 грн. они смогут оплатить 8 500 грн.

Важные детали:

Уплата штрафа не освобождает человека от возможной мобилизации.

Если в течение 20 дней он не оплатит штраф со скидкой, придется оплачивать полную сумму.

Черногоренко также отметила еще одно важное нововведение:

"Военнослужащие, которые стали на защиту страны и не успели обновить свои данные – освобождаются от уплаты штрафов", — написала она.

Способы подачи заявления

По словам адвоката Дарьи Тарасенко, закон предусматривает 2 способа подачи заявления: в письменном виде и через электронный кабинет.

Следует учесть, что подача заявлений через сервис Резерв+ пока еще не реализована. В Минобороны планируют сделать такую функцию летом этого года.

Таким образом, пока заявление можно подавать только в бумажном виде. С образцом заявления можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что будет грозить украинцам, если не заплатить штраф от ТЦК. Специалисты права напоминают, что с момента получения уведомления о штрафе у нарушителя есть 15 дней на его добровольную оплату.